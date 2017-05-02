MX Player 1.8.20 для Android MX Player – популярнейший видео-плеер для Android-устройств. В программе присутствует возможность выбирать аудио-дорожки и показывать субтитры (параметры шрифта, Бизон ТВ 1.0.440 для Android Бизон ТВ – онлайн-телевидение с эфирными и кабельными телеканалами в отличном качестве. Часть каналов находится в открытом доступе, а остальные доступны в Adobe Flash Player 11.1.115.81 / 11.1.111.73 для Android Adobe Flash Player – мультимедийная платформа, созданная для просмотра и воспроизведения контента в формате Flash. Некоторые Android-приложения также требуют наличия

FS VideoBox 2.3.7 для Android FS VideoBox – приложения для поиска видео на популярных ресурсах tree.tv, ex.ua, zona.mobi, filmix.net, kinokong.net и др. Для облегчения поиска присутствуют VLC 2.0.6 для Android VLC – кроссплатформенный мультимедийный плеер встречается на большинстве операционных систем, в том числе, на Android. Поддержка большинства аудио/ видео форматов Peers.TV 6.13.5 для Android Peers.TV – приложение с онлайн-телевидением и IPTV-плеером покажет или запишет любимые передачи, фильмы и сериалы. Смотрите телепрограмму существующих каналов и