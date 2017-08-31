Multitran - бесплатный словарь для Android, который предлагает мгновенный перевод слов на разные языки мира, а также содержит не только общепринятые слова и выражения, но и профессиональную тематику и редкие слова, которых нет в аналогах.

Кроме этого присутствует функция Словарный тренер, благодаря которой можно быстро запомнить и выучить новые английские слова. В нем содержатся много различных упражнений, как например навыки письма, аудирования, произношения и навыки чтения. Поддерживаются такие языки, как Английский, Немецкий, Французский, Испанский, Итальянский, Нидерландский, Латышский, Эстонский, Эсперанто, Африкаанс и Калмыцкий.

Основные возможности Multitran:

Голосовой ввод

Прослушивание произношения

Транскрипции

Добавление слов в словарь и возможность просмотра в офлайн режиме

Гибкие настройки интерфейса

Для работы приложения используется алгоритм, автоматически сжимающий веб-страницу. Таким образом вы значительно экономите трафик и время загрузки слов, а так же информация будет поступать в удобном виде, который вы так же можете настроить под себя в разделе "Настройки".