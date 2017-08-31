Multitran для Android

Multitran 3.7.3 для Android

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Описание Multitran 3.7.3 для AndroidОписание   Скачать Multitran 3.7.3 для AndroidСКАЧАТЬ (3,08 Мб) Скриншоты Multitran 3.7.3 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Multitran 3.7.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Multitran 3.7.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Multitran - бесплатный словарь для Android, который предлагает мгновенный перевод слов на разные языки мира, а также содержит не только общепринятые слова и выражения, но и профессиональную тематику и редкие слова, которых нет в аналогах.

Кроме этого присутствует функция Словарный тренер, благодаря которой можно быстро запомнить и выучить новые английские слова. В нем содержатся много различных упражнений, как например навыки письма, аудирования, произношения и навыки чтения. Поддерживаются такие языки, как Английский, Немецкий, Французский, Испанский, Итальянский, Нидерландский, Латышский, Эстонский, Эсперанто, Африкаанс и Калмыцкий.

Основные возможности Multitran:

  • Голосовой ввод
  • Прослушивание произношения
  • Транскрипции
  • Добавление слов в словарь и возможность просмотра в офлайн режиме
  • Гибкие настройки интерфейса

Для работы приложения используется алгоритм, автоматически сжимающий веб-страницу. Таким образом вы значительно экономите трафик и время загрузки слов, а так же информация будет поступать в удобном виде, который вы так же можете настроить под себя в разделе "Настройки".

Скриншоты Multitran:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 448
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСловари - Переводчики
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Отзывы о программе Multitran

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