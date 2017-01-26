MCSkinM. Скины для Майнкрафт - бесплатное Android-приложение для фанатов Minecraft, благодаря которому можно подобрать себе скин для Стива, которым будете довольны не только лично вы, но и все игроки, увидевшие его.
Основные возможности MCSkinM. Скины для Майнкрафт:
- Относительная легкость приложения.
- Удобный интерфес.
- Выбор игрового скина по категориям.
- Просмотр скинов для Minecraft прямо из приложения в 3D.
- Выбор скина, которые подходит именно вам.
- При просмотре скина вам будут предлагаться другие, подобные скины и вы, быть может, найдете что-то лучше.