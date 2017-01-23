KOPLAYER для Mac

KOPLAYER 1.1 для Mac

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Описание KOPLAYER 1.1 для MacОписание   Скачать KOPLAYER 1.1 для MacСКАЧАТЬ (1,74 Мб) Скриншоты KOPLAYER 1.1 для MacСкриншоты (6)   Статистика KOPLAYER 1.1 для MacСтатистика   Отзывы о KOPLAYER 1.1 для MacОтзывы (0)  
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KOPLAYER - эмулятор мобильной операционки Android, позволяющий запускать любые программы и приложения этой платформы на обычных компьютерах под управлением Mac OS X. Теперь если вам захочется поиграть в игры, воспользоваться какой-то коммуникационной утилитой или просто протестировать новое Android-приложение, то совсем необязательно использовать свое реальное устройство.

Этот эмулятор позволяет полностью настраивать клавиатуру и мышь для имитации сенсорного управления, так что вы сами определяете какая кнопка за что отвечает. Конечно огромным преимуществом этого инструмента является высокая производительность по сравнению с обычным смартфоном, стабильность работы любого Android-приложения и улучшенная совместимость с запускаемыми программами.

Для установки новым программ вы можете воспользоваться как каталогом Google Play, так и запускать apk-файлы, указав приоритетной программой для их обработки этот эмулятор.

Из других возможностей можно выделить изменение ориентации экрана (горизонтальная, вертикальная), наличие кнопок для скриншотов и видеозахвата картинки экрана, подключение виртуальной камеры, регулировку разрешения экрана (вплоть до полноэкранного режима) и др. В общем, все достаточно просто, понятно, удобно - используйте по максимуму все возможности операционки Android даже без наличия соответствующего гаджета.

Скриншоты KOPLAYER:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаMac OS X 10.x, iOS 9.x.x, iOS 8.x.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 66
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭмуляторы

Отзывы о программе KOPLAYER

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