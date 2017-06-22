Новогодние Фоторамки - бесплатное Android-приложение, которое предлагает пользователю огромную коллекцию праздничных фото рамок и фото эффектов, благодаря чему существенно упростится процесс выбора поздравительной открытки друзьям и близким на Новый Год и Рождество.

Пользоваться приложением очень просто: выберите рамку из большой коллекции, затем выбираете фото из Галереи или делаете снимок на камеру, после чего остается всего лишь подписать открытку своим текстом и отправить результат другу любым удобным способом. Также полученное изображение можно установить в качестве иконки телефонного контакта или обоев рабочего стола. При сохранении картинки на SD карту вы получаете полноразмерное изображение хорошего качества.

Ключевые особенности приложения Новогодние Фоторамки: