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Новогодние Фоторамки для Android

Новогодние Фоторамки 2.1.16.461 для Android

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Описание Новогодние Фоторамки 2.1.16.461 для AndroidОписание   Скачать Новогодние Фоторамки 2.1.16.461 для AndroidСКАЧАТЬ (18,82 Мб) Скриншоты Новогодние Фоторамки 2.1.16.461 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Новогодние Фоторамки 2.1.16.461 для AndroidСтатистика   Отзывы о Новогодние Фоторамки 2.1.16.461 для AndroidОтзывы (0)  
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Новогодние Фоторамки - бесплатное Android-приложение, которое предлагает пользователю огромную коллекцию праздничных фото рамок и фото эффектов, благодаря чему существенно упростится процесс выбора поздравительной открытки друзьям и близким на Новый Год и Рождество.

Пользоваться приложением очень просто: выберите рамку из большой коллекции, затем выбираете фото из Галереи или делаете снимок на камеру, после чего остается всего лишь подписать открытку своим текстом и отправить результат другу любым удобным способом. Также полученное изображение можно установить в качестве иконки телефонного контакта или обоев рабочего стола. При сохранении картинки на SD карту вы получаете полноразмерное изображение хорошего качества.

Ключевые особенности приложения Новогодние Фоторамки:

  • Наденьте друзьям с картинок на телефонных контактах шапки Санта Клауса! Доступны красная шапка Санта Клауса, синяя шапка Деда Мороза, кокошник Снегурочки и оленьи рожки!
  • Поместите свое фото в рамку из цифр '2016' или создайте свой фото календарь.
  • Заморозьте картинку на рабочем столе при помощи рамок с узорами из инея и льда
  • Украсьте свои фото новогодними елочными шарами, фейерверками и гирляндами!
  • Отправьте друзей на снежную вечеринку к пингвинам
  • Сделайте так, чтобы веселые маленькие дракончики забавлялись с вашими фотографиями.
Скриншоты Новогодние Фоторамки:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 64
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
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Отзывы о программе Новогодние Фоторамки

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