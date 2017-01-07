YouCam Makeup - умный косметический набор для владельцев Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно с легкостью примерить на себя различные бьюти-образы и создать свой уникальный стиль. Приложение обладает уникальным детектором с высокой точностью распознавания контура лица, благодаря чему можно создавать реалистичные стили.
Основные возможности YouCam Makeup:
Создание макияжа в режиме реального времени с функцией «Камера для макияжа».
Большое количество бьюти-образов на любой вкус и на все случаи жизни.
Наличие инструментов, которые помогут улучшить внешний вид глаз, кожи и губ.
Возможность комбинирования разных цветов и оттенков губной помады, теней, туши или основы под макияж.
Наличие Beauty Circle –уникального место для открытия и обмена бьюти-тенденциями.