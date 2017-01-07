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YouCam Makeup для Android

YouCam Makeup 5.15.2 для Android

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Описание YouCam Makeup 5.15.2 для AndroidОписание   Скачать YouCam Makeup 5.15.2 для AndroidСКАЧАТЬ (43,82 Мб) Скриншоты YouCam Makeup 5.15.2 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика YouCam Makeup 5.15.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о YouCam Makeup 5.15.2 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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YouCam Makeup - умный косметический набор для владельцев Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно с легкостью примерить на себя различные бьюти-образы и создать свой уникальный стиль. Приложение обладает уникальным детектором с высокой точностью распознавания контура лица, благодаря чему можно создавать реалистичные стили.

Основные возможности YouCam Makeup:

  • Создание макияжа в режиме реального времени с функцией «Камера для макияжа».
  • Большое количество бьюти-образов на любой вкус и на все случаи жизни.
  • Наличие инструментов, которые помогут улучшить внешний вид глаз, кожи и губ.
  • Возможность комбинирования разных цветов и оттенков губной помады, теней, туши или основы под макияж.
  • Наличие Beauty Circle –уникального место для открытия и обмена бьюти-тенденциями.
  • Возможность выровнять или улучшить тон лица.
  • Добавление румянца и удаление блеска.
  • Сглаживающий фильтр, восстанавливающий безупречность кожи.
  • Удаление пятен, правка контуров носа.
  • Скрытие темных кругов под глазами, устранение эффекта «красных глаз» и увеличение глаз.
  • Большая палитра стилей и цветов теней для век.
  • Криэйтор двойного века.
  • Правка формы и цвета бровей.
  • Выбор блестящей или матовой помады.
  • Отбеливатель зубов.
  • 14 стильных эффектов в реальном времени.
  • Авторедактирование.
  • Советы по макияжу.
  • Последние тенденции в макияже и косметике, новинках маникюра и пр.
  • Практические рекомендации по макияжу от экспертов со всего мира.
Что нового в YouCam Makeup 5.15.2 для Android?
  • Исправление ошибок.
Скриншоты YouCam Makeup:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 123
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - другое

Отзывы о программе YouCam Makeup

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Отзывов о программе YouCam Makeup 5.15.2 для Android пока нет, можете добавить...

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