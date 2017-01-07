YouCam Makeup 5.15.2 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 43,82 Мб) Скриншоты (8) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 YouCam Makeup - умный косметический набор для владельцев Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно с легкостью примерить на себя различные бьюти-образы и создать свой уникальный стиль. Приложение обладает уникальным детектором с высокой точностью распознавания контура лица, благодаря чему можно создавать реалистичные стили. Основные возможности YouCam Makeup: Создание макияжа в режиме реального времени с функцией «Камера для макияжа».

Большое количество бьюти-образов на любой вкус и на все случаи жизни.

Наличие инструментов, которые помогут улучшить внешний вид глаз, кожи и губ.

Возможность комбинирования разных цветов и оттенков губной помады, теней, туши или основы под макияж.

Наличие Beauty Circle –уникального место для открытия и обмена бьюти-тенденциями.

Возможность выровнять или улучшить тон лица.

Добавление румянца и удаление блеска.

Сглаживающий фильтр, восстанавливающий безупречность кожи.

Удаление пятен, правка контуров носа.

Скрытие темных кругов под глазами, устранение эффекта «красных глаз» и увеличение глаз.

Большая палитра стилей и цветов теней для век.

Криэйтор двойного века.

Правка формы и цвета бровей.

Выбор блестящей или матовой помады.

Отбеливатель зубов.

14 стильных эффектов в реальном времени.

Авторедактирование.

Советы по макияжу.

Последние тенденции в макияже и косметике, новинках маникюра и пр.

Практические рекомендации по макияжу от экспертов со всего мира. Что нового в YouCam Makeup 5.15.2 для Android?

Исправление ошибок. Скриншоты YouCam Makeup: Статус программы Бесплатная Операционка Android 3.x, 4.x, 5.x Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 2 / 123 Разработчик Perfect Corp. Последнее обновление 07.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Фото - другое Отзывы о программе YouCam Makeup Admin Отзывов о программе YouCam Makeup 5.15.2 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости