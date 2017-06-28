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YouCam Nails для Android

YouCam Nails 1.22.1 для Android

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Описание YouCam Nails 1.22.1 для AndroidОписание   Скачать YouCam Nails 1.22.1 для AndroidСКАЧАТЬ (39,32 Мб) Скриншоты YouCam Nails 1.22.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика YouCam Nails 1.22.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о YouCam Nails 1.22.1 для AndroidОтзывы (0)  
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YouCam Nails - мобильный виртуальный маникюрный салон для Android, который предлагает множество разнообразных цветов, узоров и наклеек, с помощью которых можно с легкостью создать свой неповторимый дизайн ногтей.

Пользоваться приложением очень просто: сфотографируйте свою руку (или воспользуйтесь рукой модели), после чего можно подобрать цвет кожи, нанести понравившийся лак, выбирать дизайн как всех ногтей сразу так и каждого по отдельности, добавлять фотоэффекты, стикеры и узоры, изменять форму ногтей и многое другое. Результатом можно поделиться с друзьями в Beauty Circle, Facebook и других социальных сетях.

Можно как создать собственный дизайн, так и воспользоваться готовыми шаблонами, которые можно нанести одним касанием.

Основные возможности YouCam Nails:

  • 65+ цветов для создания неповторимого дизайна
  • 25+ узоров, вкл. классический французский маникюр, цветы, леопардовый принт и др.
  • Стикеры: 50+ в геометрических, цветочных формах
  • Формы ногтей (5 форм)
  • Beauty cam: персонализируй фотографии созданного нейл-дизайна
  • Преобразование ногтей одним касанием: 20 готовых шаблонов для быстрого преображения
  • Видео-уроки для инспирации в Beauty Circle
Что нового в YouCam Nails 1.22.1 для Android?
  • Новинка- стикеры для весеннего маникюра.
  • Создай весенний маникюр с нашими новыми очаровательными стикерами.
Скриншоты YouCam Nails:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 219
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - другое - другое
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Отзывы о программе YouCam Nails

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