Яндекс.Клавиатура - удобная клавиатура для мобильных устройств на базе Android от компании Яндекс, которая объединяет в себе все необходимые функции для быстрой и увлекательной переписки. Присутствует возможность быстро переключаться между раскладками клавиатуры, доступны готовые наборы гифок на разные темы и удобный поиск картинок в интернете, имеется встроенный словарь и переводчик.
Кроме этого клавиатура предлагает эмодзи, подходящие по смыслу текста сообщений, а также дает возможность сообщить собеседнику свое местоположение, отправив ему гео-метку.
Основные возможности Яндекс.Клавиатура:
- Переключение между раскладками при помощи жестов.
- Готовые наборы гифок на разные темы и удобный поиск картинок в интернете.
- Возможность сообщить собеседнику свое местоположение, путем отправки ему гео-меток.
- Сменные темы оформления.
- Виброотклик и звук клавиш.
- Кнопки голосового ввода.
- Возможность блокировки нецензурных слов.
- Наличие пользовательских словарей.
- Встроенный переводчик.
- Автоисправление текста и многое другое.