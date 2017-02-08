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Яндекс.Клавиатура для Android

Яндекс.Клавиатура 1.5.3 для Android

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Описание Яндекс.Клавиатура 1.5.3 для AndroidОписание   Скачать Яндекс.Клавиатура 1.5.3 для AndroidСКАЧАТЬ (24,04 Мб) Скриншоты Яндекс.Клавиатура 1.5.3 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Яндекс.Клавиатура 1.5.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Яндекс.Клавиатура 1.5.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Яндекс.Клавиатура - удобная клавиатура для мобильных устройств на базе Android от компании Яндекс, которая объединяет в себе все необходимые функции для быстрой и увлекательной переписки. Присутствует возможность быстро переключаться между раскладками клавиатуры, доступны готовые наборы гифок на разные темы и удобный поиск картинок в интернете, имеется встроенный словарь и переводчик.

Кроме этого клавиатура предлагает эмодзи, подходящие по смыслу текста сообщений, а также дает возможность сообщить собеседнику свое местоположение, отправив ему гео-метку.

Основные возможности Яндекс.Клавиатура:

  • Переключение между раскладками при помощи жестов.
  • Готовые наборы гифок на разные темы и удобный поиск картинок в интернете.
  • Возможность сообщить собеседнику свое местоположение, путем отправки ему гео-меток.
  • Сменные темы оформления.
  • Виброотклик и звук клавиш.
  • Кнопки голосового ввода.
  • Возможность блокировки нецензурных слов.
  • Наличие пользовательских словарей.
  • Встроенный переводчик.
  • Автоисправление текста и многое другое.
Что нового в Яндекс.Клавиатура 1.5.3 для Android?
  • Исправили дополнительные символы на клавиатуре — твердый знак и знак вопроса вернулись на свои привычные места.
Скриншоты Яндекс.Клавиатура:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 131
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛокализация - другое

Отзывы о программе Яндекс.Клавиатура

Admin

Отзывов о программе Яндекс.Клавиатура 1.5.3 для Android пока нет, можете добавить...

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