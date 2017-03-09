Программы для Android » Хобби, увлечения » Здоровье » Супертренировки для всего тела 1.20 для Android
Супертренировки для всего тела для Android

Супертренировки для всего тела 1.20 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Супертренировки для всего тела 1.20 для AndroidОписание   Скачать Супертренировки для всего тела 1.20 для AndroidСКАЧАТЬ (12,71 Мб) Скриншоты Супертренировки для всего тела 1.20 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Супертренировки для всего тела 1.20 для AndroidСтатистика   Отзывы о Супертренировки для всего тела 1.20 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Супертренировки для всего тела - отличное приложение для Android, благодаря которому можно сжечь лишний жир и нарастить мышечную массу в кратчайшие сроки, не выходя из дома. Все тренировки представляют собой идеальный баланс из динамической разминки, основных упражнений и заминки. Они также подробно описаны и сопровождаются наглядным видео, которое содержится в инструкциях по выполнению.

Основные возможности Супертренировки для всего тела:

  • Все существующие и будущие планы тренировок основаны на науке о спорте и подходят одинаково хорошо как мужчинам, так и женщинам.
  • Они задействуют все основные группы мышц одновременно, обеспечивая тем самым быстрый результат, не допуская мышечного дисбаланса. Ваша сердечно-сосудистая система также придет в тонус.
  • Чтобы значительно улучшить свою физическую подготовку, вам будет достаточно тренироваться всего по 30 минут каждые 2-3 дня.
Скриншоты Супертренировки для всего тела:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 372
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье - Спорт

Отзывы о программе Супертренировки для всего тела

Admin

Отзывов о программе Супертренировки для всего тела 1.20 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

King of Thieves

Drag Racing

X-plore

Головоломки со спичками

MAPS.ME

Battery Doctor

Angry Birds Seasons

World of Tanks Blitz

BlaBlaCar

Angry Birds

Talking Ben the Dog

Angry Birds Space

SimCity BuildIt

SofaScore

Angry Birds Rio

FBReader

MyScore

Fruit Nibblers

AppMgr III (App 2 SD)

Booking.com

 
 