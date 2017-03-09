Супертренировки для всего тела - отличное приложение для Android, благодаря которому можно сжечь лишний жир и нарастить мышечную массу в кратчайшие сроки, не выходя из дома. Все тренировки представляют собой идеальный баланс из динамической разминки, основных упражнений и заминки. Они также подробно описаны и сопровождаются наглядным видео, которое содержится в инструкциях по выполнению.
Основные возможности Супертренировки для всего тела:
- Все существующие и будущие планы тренировок основаны на науке о спорте и подходят одинаково хорошо как мужчинам, так и женщинам.
- Они задействуют все основные группы мышц одновременно, обеспечивая тем самым быстрый результат, не допуская мышечного дисбаланса. Ваша сердечно-сосудистая система также придет в тонус.
- Чтобы значительно улучшить свою физическую подготовку, вам будет достаточно тренироваться всего по 30 минут каждые 2-3 дня.