Супертренировки для всего тела 1.20 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 12,71 Мб) Скриншоты (6) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Супертренировки для всего тела - отличное приложение для Android, благодаря которому можно сжечь лишний жир и нарастить мышечную массу в кратчайшие сроки, не выходя из дома. Все тренировки представляют собой идеальный баланс из динамической разминки, основных упражнений и заминки. Они также подробно описаны и сопровождаются наглядным видео, которое содержится в инструкциях по выполнению. Основные возможности Супертренировки для всего тела: Все существующие и будущие планы тренировок основаны на науке о спорте и подходят одинаково хорошо как мужчинам, так и женщинам.

Они задействуют все основные группы мышц одновременно, обеспечивая тем самым быстрый результат, не допуская мышечного дисбаланса. Ваша сердечно-сосудистая система также придет в тонус.

Чтобы значительно улучшить свою физическую подготовку, вам будет достаточно тренироваться всего по 30 минут каждые 2-3 дня. Скриншоты Супертренировки для всего тела: Статус программы Бесплатная Операционка Android 4.x, 5.x Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 3 / 372 Разработчик Insplisity Последнее обновление 09.03.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Здоровье - Спорт Отзывы о программе Супертренировки для всего тела Admin Отзывов о программе Супертренировки для всего тела 1.20 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости