Вспомни 80-е - викторина посвящается тому времени, когда дети не были избалованы яркими китайскими игрушками, когда не было олигархов, а люди не работали по 12 часов, чтобы купить иномарку, когда быть профессиональным рабочим было не зазорно.

Правила игры: на каждой странице книги загаданы слова, которые можно угадать по 4 картинкам, которые ассоциируются (причём с каждой картинкой всё больше) с этим словом.

Тем, кто знаком с эпохой восемьдесятых не понаслышке не составит труда отгадать все страницы игры. Но, если Вы не застали 80-е, не отчаивайтесь - вам помогут 3 подсказки.

Возможности: