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Вспомни 80-е для Android

Вспомни 80-е 4.1 для Android

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Описание Вспомни 80-е 4.1 для AndroidОписание   Скачать Вспомни 80-е 4.1 для AndroidСКАЧАТЬ (52,92 Мб) Скриншоты Вспомни 80-е 4.1 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика Вспомни 80-е 4.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Вспомни 80-е 4.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Вспомни 80-е - викторина посвящается тому времени, когда дети не были избалованы яркими китайскими игрушками, когда не было олигархов, а люди не работали по 12 часов, чтобы купить иномарку, когда быть профессиональным рабочим было не зазорно.

Правила игры: на каждой странице книги загаданы слова, которые можно угадать по 4 картинкам, которые ассоциируются (причём с каждой картинкой всё больше) с этим словом.

Тем, кто знаком с эпохой восемьдесятых не понаслышке не составит труда отгадать все страницы игры. Но, если Вы не застали 80-е, не отчаивайтесь - вам помогут 3 подсказки.

Возможности:

  • 3 главы: игрушки, продукты, техника.
  • 150 загадок.
  • Небольшой альбом открыток.
Скриншоты Вспомни 80-е:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 124
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛогические - Головоломки

Отзывы о программе Вспомни 80-е

Admin

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