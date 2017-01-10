Avira Scout - защищенный браузер от одного из самых популярных разработчиков антивирусных продуктов. Надежное решение для безопасного веб-серфинга, интернет-банкинга и онлайн-покупок. Оптимизирован для блокирования вредоносных программ и предотвращения отслеживания.

В браузер на основе Chromium интегрируется коллекция самых мощных защитных технологий. Смесь Open Source расширений, совместимость с Chrome и поддержка встраиваемых Avira-технологии позволяет пользователю максимально обеспечить защиту от различных угроз и безопасное использование Интернета.

Особенности приложения: