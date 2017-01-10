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Avira Scout для Windows

Avira Scout 16.11.2883.2017

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Описание Avira Scout 16.11.2883.2017Описание   Скачать Avira Scout 16.11.2883.2017СКАЧАТЬ (39,94 Мб) Скриншоты Avira Scout 16.11.2883.2017Скриншоты (9)   Статистика Avira Scout 16.11.2883.2017Статистика   Отзывы о Avira Scout 16.11.2883.2017Отзывы (1)  
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4.44 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.44 из 5
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Avira Scout - защищенный браузер от одного из самых популярных разработчиков антивирусных продуктов. Надежное решение для безопасного веб-серфинга, интернет-банкинга и онлайн-покупок. Оптимизирован для блокирования вредоносных программ и предотвращения отслеживания.

В браузер на основе Chromium интегрируется коллекция самых мощных защитных технологий. Смесь Open Source расширений, совместимость с Chrome и поддержка встраиваемых Avira-технологии позволяет пользователю максимально обеспечить защиту от различных угроз и безопасное использование Интернета.

Особенности приложения:

  • Использование технологий антивируса Avira:
    • Avira Browser Safety для защиты от фишинга и вредоносных веб-сайтов;
    • безопасный поиск Avira SafeSearch;
    • мощные инструменты для защиты от различных онлайн-угроз.
  • Безопасный Wi-Fi.
  • Конфиденциальность.
  • Поддержка расширений с открытым исходным кодом для безопасного веб-серфинга в Интернете. в том числе:
    • расширение Privacy Badger для защиты от онлайн отслеживания;
    • расширение HTTPS Everywhere для принудительного включения защищенного соединения HTTPS на всех сайтах, где это возможно.
Что нового в Avira Scout 16.11.2883.2017?
  • Исправлена проблему неправильного отображения Flash-содержимого.
  • Обновление Chromium до последней версии (55) повышает производительность и безопасность, а также обеспечивает еще более надежную защиту конфиденциальности.
  • Внедрено обновленное расширение Autopilot. На вкладке Modi можно задать индивидуальные настройки конфиденциальности.
  • Обновленные значки создают более привлекательный интерфейс.
  • Браузер Scout теперь импортирует сеансы из других браузеров по умолчанию, таких как Google Chrome и Firefox. После установки Scout ранее открытые вкладки будут импортированы и открыты автоматически.
  • Улучшенная защита встроенных расширений обеспечивает повышенный уровень безопасности.
  • На страницу настроек добавлена возможность включать и отключать безопасный поиск с помощью CLIQZ.
  • Функция отправки вызовов на серверы Google, включенная в Chromium по умолчанию, заблокирована для повышения безопасности использования браузера.
Скриншоты Avira Scout:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 321
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры

Отзывы о программе Avira Scout

dfcz про Avira Scout 50.0.0 beta [09-06-2016]

avira тока + !!
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