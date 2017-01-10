Avira Scout - защищенный браузер от одного из самых популярных разработчиков антивирусных продуктов. Надежное решение для безопасного веб-серфинга, интернет-банкинга и онлайн-покупок. Оптимизирован для блокирования вредоносных программ и предотвращения отслеживания.
В браузер на основе Chromium интегрируется коллекция самых мощных защитных технологий. Смесь Open Source расширений, совместимость с Chrome и поддержка встраиваемых Avira-технологии позволяет пользователю максимально обеспечить защиту от различных угроз и безопасное использование Интернета.
Особенности приложения:
- Использование технологий антивируса Avira:
- Avira Browser Safety для защиты от фишинга и вредоносных веб-сайтов;
- безопасный поиск Avira SafeSearch;
- мощные инструменты для защиты от различных онлайн-угроз.
- Безопасный Wi-Fi.
- Конфиденциальность.
- Поддержка расширений с открытым исходным кодом для безопасного веб-серфинга в Интернете. в том числе:
- расширение Privacy Badger для защиты от онлайн отслеживания;
- расширение HTTPS Everywhere для принудительного включения защищенного соединения HTTPS на всех сайтах, где это возможно.