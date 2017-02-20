Автодруг 5.0 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 13,96 Мб) Скриншоты (9) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Автодруг - приложение №1 для автомобилистов, мотоциклистов и пешеходов, которое бесплатно поможет избежать неприятных ситуаций на дорогах и парковках, а также познакомиться, используя номер автомобиля. Никаких сложных алгоритмов. Введите номер и нажмите кнопку. Надежность в простоте: Введите номер авто и узнайте, кто едет в соседней машине. Не стойте в пробках просто так, общайтесь! Отправляйте сообщения понравившимся автовладельцам просто по номеру их транспортного средства.

Избегайте эвакуации и штрафов! Получайте заранее сообщения об эвакуации вашего транспортного средства и помогайте другим членам клуба. Отправляйте адресные сообщения владельцу конкретного автомобиля или всем пользователям одновременно в определенном районе.

Устраняйте помехи на дороге без потери времени. Если вам перекрыли проезд, "зажали" ваш автомобиль или вы стали свидетелем некорректно припаркованного автомобиля, вызовите нарушителя нажатием одной кнопки, чтобы исправить ситуацию.

Получайте помощь в трудной ситуации. Сообщите о проблеме и получите быструю помощь от тех, кто рядом. Теперь прокол колеса, севший аккумулятор или помощь на незнакомой дороге не станет для вас проблемой. Также вы можете вызвать "трезвого водителя" или профессиональную техническую автопомощь (для жителей Москвы). А если у вас угнали машину, просто оповестите всех пользователей в районе и ваш автомобиль отследят в потоке.

Решайте вопросы без полиции и нервов. Автодруг для iOS Что нового в Автодруг 5.0 для Android?

В текущей версии повышена стабильность работы приложения и исправлены некоторые ошибки. Скриншоты Автодруг: Статус программы Бесплатная Операционка Android 4.x, 5.x Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 2 / 104 Разработчик CarFriend LLC Последнее обновление 20.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы ICQ, чаты, пейджеры - Авто Отзывы о программе Автодруг Admin Отзывов о программе Автодруг 5.0 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости