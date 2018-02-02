ВитаТест — набор функциональных тестов, которые позволяют объективно оценить состояние систем организма и уровень физической работоспособности (тренированности). В основе функционального тестирования лежит оценка реакции отдельных систем и органов на определенные воздействия (задержка дыхания, изменение положения тела, физическая нагрузка и т.д.).

Функциональные тесты широко применяются в спортивной медицине для оценки состояния и уровня подготовки спортсменов, а так же в медицинской практике для оценки функционального состояния систем организма и выявления патологий.