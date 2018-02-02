ВитаТест для Android

ВитаТест 1.0.4 для Android

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Описание ВитаТест 1.0.4 для AndroidОписание   Скачать ВитаТест 1.0.4 для AndroidСКАЧАТЬ (9,91 Мб) Скриншоты ВитаТест 1.0.4 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика ВитаТест 1.0.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о ВитаТест 1.0.4 для AndroidОтзывы (0)  
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ВитаТест — набор функциональных тестов, которые позволяют объективно оценить состояние систем организма и уровень физической работоспособности (тренированности). В основе функционального тестирования лежит оценка реакции отдельных систем и органов на определенные воздействия (задержка дыхания, изменение положения тела, физическая нагрузка и т.д.).

Функциональные тесты широко применяются в спортивной медицине для оценки состояния и уровня подготовки спортсменов, а так же в медицинской практике для оценки функционального состояния систем организма и выявления патологий.

Скриншоты ВитаТест:

Статус программы Демо версия
Ограничение в работе программыКоличество тестов в день
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 219
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье - Спорт
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Отзывы о программе ВитаТест

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