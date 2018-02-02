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АнтиКонтрафакт Алко - полезное Android-приложение для любителей горячительных напитков, которое позволяет определить подлинность алкогольной продукции, а в случае
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Счетчик Калорий – отслеживает вес пользователя, оценивает калорийность пищевых продуктов и физические упражнения. Присутствует пищевой дневник, чтобы планировать и
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Пульсометр - бесплатное Android-приложение, которое позволяет измерять пульс и сохранять результаты измерения
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