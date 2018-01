FTP On The Go PRO 4.4 для iPhone, iPad

5 FTP On The Go PRO — отличный FTP клиент для iPad, iPhone и IPod Touch, с помощью которого можно просматривать и редактировать файлы (html, php, css, javascript, asp и др.), просматривать изображения, документы, электронные таблицы, презентации, а также воспроизводить аудио и видео. Присутствует возможность загружать и скачивать файлы с FTP-сервера, менять права доступа (chmod). Кроме этого имеется режим сжатия трафика на лету. Основные возможности FTP On The Go PRO: Загрузка и скачивание файлов с FTP-сервера.

Скачивание, редактирование текстовых файлов с помощью встроенного редактора.

Встроенный веб-браузер.

Нумерация строк.

Подсветка синтаксиса.

Беспроводной общий доступ к хранимым файлам.

Просмотр изображений, документов, электронных таблиц, презентаций.

Воспроизведение аудио и видео.

Изменение прав доступа.

Режим сжатия трафика на лету и многое другое. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

