FTP On The Go PRO — отличный FTP клиент для iPad, iPhone и IPod Touch, с помощью которого можно просматривать и редактировать файлы (html, php, css, javascript, asp и др.), просматривать изображения, документы, электронные таблицы, презентации, а также воспроизводить аудио и видео.
Присутствует возможность загружать и скачивать файлы с FTP-сервера, менять права доступа (chmod). Кроме этого имеется режим сжатия трафика на лету.
Основные возможности FTP On The Go PRO:
Загрузка и скачивание файлов с FTP-сервера.
Скачивание, редактирование текстовых файлов с помощью встроенного редактора.
Встроенный веб-браузер.
Нумерация строк.
Подсветка синтаксиса.
Беспроводной общий доступ к хранимым файлам.
Просмотр изображений, документов, электронных таблиц, презентаций.
Воспроизведение аудио и видео.
Изменение прав доступа.
Режим сжатия трафика на лету и многое другое.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app