FTP On The Go PRO — отличный FTP клиент для iPad, iPhone и IPod Touch, с помощью которого можно просматривать и редактировать файлы (html, php, css, javascript, asp и др.), просматривать изображения, документы, электронные таблицы, презентации, а также воспроизводить аудио и видео.

Присутствует возможность загружать и скачивать файлы с FTP-сервера, менять права доступа (chmod). Кроме этого имеется режим сжатия трафика на лету.

Основные возможности FTP On The Go PRO: