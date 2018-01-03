FTP On The Go PRO для iOS

FTP On The Go PRO 4.4 для iPhone, iPad

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Описание FTP On The Go PRO 4.4 для iPhone, iPadОписание   Скачать FTP On The Go PRO 4.4 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (26.9 Мб) Скриншоты FTP On The Go PRO 4.4 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика FTP On The Go PRO 4.4 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о FTP On The Go PRO 4.4 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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FTP On The Go PRO — отличный FTP клиент для iPad, iPhone и IPod Touch, с помощью которого можно просматривать и редактировать файлы (html, php, css, javascript, asp и др.), просматривать изображения, документы, электронные таблицы, презентации, а также воспроизводить аудио и видео.

Присутствует возможность загружать и скачивать файлы с FTP-сервера, менять права доступа (chmod). Кроме этого имеется режим сжатия трафика на лету.

Основные возможности FTP On The Go PRO:

  • Загрузка и скачивание файлов с FTP-сервера.
  • Скачивание, редактирование текстовых файлов с помощью встроенного редактора.
  • Встроенный веб-браузер.
  • Нумерация строк.
  • Подсветка синтаксиса.
  • Беспроводной общий доступ к хранимым файлам.
  • Просмотр изображений, документов, электронных таблиц, презентаций.
  • Воспроизведение аудио и видео.
  • Изменение прав доступа.
  • Режим сжатия трафика на лету и многое другое.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты FTP On The Go PRO:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 43
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыFTP клиенты
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FTP On The Go PRO 4.3.6 для iPhone, iPad

FTP On The Go PRO — отличный FTP клиент для iPad, iPhone и IPod Touch, с помощью которого можно просматривать и редактировать файлы (html, php, css, javascript, asp

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