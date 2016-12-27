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DiskDigger для Android

DiskDigger 1.0-2016-12-19 для Android

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Описание DiskDigger 1.0-2016-12-19 для AndroidОписание   Скачать DiskDigger 1.0-2016-12-19 для AndroidСКАЧАТЬ (1,28 Мб) Скриншоты DiskDigger 1.0-2016-12-19 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика DiskDigger 1.0-2016-12-19 для AndroidСтатистика   Отзывы о DiskDigger 1.0-2016-12-19 для AndroidОтзывы (0)  
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DiskDigger - бесплатное приложение для мобильных устройств на базе Android, с помощью которого можно быстро и легко восстановить потерянные и фото и изображения на карте памяти или внутренней памяти девайса. Программа будет незаменима в том случае если вы случайно удалили фото или отформатировали карту памяти.

Восстановленные файлы можно загрузить непосредственно на Google Drive, Dropbox или отправить по электронной почте. Также присутствует возможность сохранять файлы в другую локальную папку на вашем устройстве.

Примечание! В том случае если мобильное устройство не имеет root-доступа, DiskDigger выполнит ограниченное сканирование удаленных фотографий путем поиска кэша и миниатюр, тогда как с root-доступом поиск будет осуществляться по всей памяти устройства.

Скриншоты DiskDigger:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 189
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБекап и восстановление
 Программа DiskDigger отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе DiskDigger

Admin

Отзывов о программе DiskDigger 1.0-2016-12-19 для Android пока нет, можете добавить...

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