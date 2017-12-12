Лучший конвертер 8.02 для Android
Лучший конвертер - конвертер величин для Android, с помощью которого можно легко преобразовать любую из доступных 400 величин, в том числе конвертер часовых поясов и
Convert Units 1.0-2017-10-09 для Android
Convert Units – удобный конвертер для более 100 единиц измерения, включая объем, массу, температуру и др. Приложение работает очень просто – выберите нужные величины
PAConverter 3.0.1 для Android
PAConverter - простой и удобный конвертор сантиметров в дюймы и наоборот
Tools for WiFi 0.3.3 для Android
Tools for WiFi - набор утилит, облегчающих поиск необходимой информации по беспроводным технологиям
Конвертер Величин 2.1.2 для Android
Конвертер Величин - удобный конвертер величин для портативных устройств под управлением Android, с помощью которого можно быстро перевести необходимые пользователю
handyCalc 0.57 для Android
handyCalc – не просто калькулятор, а целый вычислительный центр с автоматическим решением уравнений и возможностью построения графиков. Пользоваться программой