Convert Units для Android

Convert Units 1.0-2017-10-09 для Android

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Описание Convert Units 1.0-2017-10-09 для AndroidОписание   Скачать Convert Units 1.0-2017-10-09 для AndroidСКАЧАТЬ (1,14 Мб) Скриншоты Convert Units 1.0-2017-10-09 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Convert Units 1.0-2017-10-09 для AndroidСтатистика   Отзывы о Convert Units 1.0-2017-10-09 для AndroidОтзывы (0)  
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Convert Units - бесплатная и простая в эксплуатации утилита для Android-смартфонов и планшетов, которая предназначена для преобразования более 100 различных единиц измерения (расстояния, площади, объема, массы, температуры и многих других).

Необходимо лишь указать физическую величину, выбрать необходимые единицы измерения и ввести требуемое числовое значение, после чего программа моментально конвертирует его в другие единицы измерения. В настройках приложения можно выбирать какие единицы измерения должны отображаться, а какие скрыть.

Скриншоты Convert Units:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 238
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонвертирующие
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