Udacity - бесплатное функциональное приложение для Android, благодаря которому пользователь может существенно повысить уровень своего образования, проходя бесплатные курсы по программированию от ведущих экспертов IT-отрасли из Facebook, Google, Cloudera и MongoDB. Занятия варьируются от обучения основам программирования, до прохождения более продвинутых курсов (более 150 курсов на выбор).

Все лекции бесплатны, имеют подробное описание и разбиты на несколько занятий, которые, в свою очередь, состоят из 10-15 тематических роликов. Программа инофрмирует пользователя о текущем прогрессе обучения и уведомляет о грядущем завершении того или иного занятия.

Курсы включают в себя изучение языков программирования (HTML, CSS, JavaScript, Python, Java и др.), криптографии, робототехники, физики, 3D-моделирования, компьютерных наук и статистики, веб-разработки и пр. Каждый урок сопровождается домашними заданиями и тестами на усвоение пройденного материала. По окончанию обучения пользователь получает сертификат, подписанный преподавателями.