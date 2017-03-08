Udacity для Android

Udacity 2.9.5 для Android

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Описание Udacity 2.9.5 для AndroidОписание   Скачать Udacity 2.9.5 для AndroidСКАЧАТЬ (27,41 Мб) Скриншоты Udacity 2.9.5 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Udacity 2.9.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Udacity 2.9.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Udacity - бесплатное функциональное приложение для Android, благодаря которому пользователь может существенно повысить уровень своего образования, проходя бесплатные курсы по программированию от ведущих экспертов IT-отрасли из Facebook, Google, Cloudera и MongoDB. Занятия варьируются от обучения основам программирования, до прохождения более продвинутых курсов (более 150 курсов на выбор).

Все лекции бесплатны, имеют подробное описание и разбиты на несколько занятий, которые, в свою очередь, состоят из 10-15 тематических роликов. Программа инофрмирует пользователя о текущем прогрессе обучения и уведомляет о грядущем завершении того или иного занятия.

Курсы включают в себя изучение языков программирования (HTML, CSS, JavaScript, Python, Java и др.), криптографии, робототехники, физики, 3D-моделирования, компьютерных наук и статистики, веб-разработки и пр. Каждый урок сопровождается домашними заданиями и тестами на усвоение пройденного материала. По окончанию обучения пользователь получает сертификат, подписанный преподавателями.

Скриншоты Udacity:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 119
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПрограммирование - Обучающий софт

Отзывы о программе Udacity

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