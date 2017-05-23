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Легендарная битва- Сила стихий для Android

Легендарная битва- Сила стихий 1.0.6 для Android

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Описание Легендарная битва- Сила стихий 1.0.6 для AndroidОписание   Скачать Легендарная битва- Сила стихий 1.0.6 для AndroidСКАЧАТЬ (32,55 Мб) Скриншоты Легендарная битва- Сила стихий 1.0.6 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Легендарная битва- Сила стихий 1.0.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Легендарная битва- Сила стихий 1.0.6 для AndroidОтзывы (0)  
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Легендарная битва- Сила стихий  - игра в стиле популярного жанра "Tower Defense". Кровожадные орки разорили мирные поселения и остатки людей вынуждены были отступить за стены древней крепости. Таи и были найдены таинственные знания о магических камнях, дающих власть над силами стихий.

С помощью камней обычные защитные башни могут превратиться в могущественные крепости с возможностями испепелять, замораживать или уничтожать врагов с помощью молний. Учитывайте, что цвет камней соответствует одной из стихий и эксперименты с комбинированием разных стихий откроют вам новые смертоносные башни.

Особенности игры включают захватывающий сюжет, более 20 игровых локаций, дизайн в стиле фентези и HD-графика. которые сделают ваше времяпровождение за игрой максимально увлекательным.

Скриншоты Легендарная битва- Сила стихий:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 126
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D - Стратегии
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