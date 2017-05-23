Вормикс 2.3.48 для Android
Вормикс – Android-версия популярной пошаговой тактической игры Worms, в которой участвуют боевые червяки. Играйте с ИИ или другими игроками PVP, используйте
Убийца Муравьев 8.43 для Android
Убийца Муравьев – уничтожайте надоедливых насекомых, ползущих по вашему экрану. Муравьи, мухи и мокрицы должны быть раздавлены, тогда как пчел лучше не трогать.
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BADLAND – приключения в атмосферном и, отчасти, жутком лесу с различными обитателями, деревьями и цветами. С лесом происходят какие-то темные изменения, и вы должны
PAC-MAN 6.3.4 для Android
PAC-MAN – классическая аркада из прошлого, где нужно съесть все на своем пути и избежать опасных привидений Блинки, Пинки, Инки и Клайда. В новой реализации вас
Prism 3D FREE 1.6.22 для Android
Prism 3D FREE - отличная игра, в которой нужно использовать для управления акселерометр и проходить лабиринты прыгающим мячиком. При этом нужно набирать баллы,
Spaces 1.1 для Android
Spaces - увлекательный космический таймкиллер для мобильных устройств на базе Android, в котором необходимо помочь планетам выжить в жестоком космосе, всеми силами