Легендарная битва- Сила стихий - игра в стиле популярного жанра "Tower Defense". Кровожадные орки разорили мирные поселения и остатки людей вынуждены были отступить за стены древней крепости. Таи и были найдены таинственные знания о магических камнях, дающих власть над силами стихий.

С помощью камней обычные защитные башни могут превратиться в могущественные крепости с возможностями испепелять, замораживать или уничтожать врагов с помощью молний. Учитывайте, что цвет камней соответствует одной из стихий и эксперименты с комбинированием разных стихий откроют вам новые смертоносные башни.

Особенности игры включают захватывающий сюжет, более 20 игровых локаций, дизайн в стиле фентези и HD-графика. которые сделают ваше времяпровождение за игрой максимально увлекательным.