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Astra для Android

Astra 1.1.7 для Android

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Описание Astra 1.1.7 для AndroidОписание   Скачать Astra 1.1.7 для AndroidСКАЧАТЬ (46,59 Мб) Скриншоты Astra 1.1.7 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Astra 1.1.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Astra 1.1.7 для AndroidОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Astra – межпланетные путешествия Гемеры, греческой богини дневного света, олицетворяющей день. Помогите ей одолеть темноту и откройте тайны, скрытые в погрязшей в темноте вселенной Astra. В игре вас ожидают:

  • сюжет о борьбе Гемеры с темнотой;
  • необычный геймплей, в котором нужно учитывать силу притяжения планет в космосе;
  • большое количество локаций;
  • множество секретов, которые необходимо исследовать и не попасть в многочисленные ловушки;
  • уникальный художественный стиль и приятный саундтрек.
Скриншоты Astra:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 60
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D - Головоломки

Отзывы о программе Astra

Admin

Отзывов о программе Astra 1.1.7 для Android пока нет, можете добавить...

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