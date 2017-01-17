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5 Astra – межпланетные путешествия Гемеры, греческой богини дневного света, олицетворяющей день. Помогите ей одолеть темноту и откройте тайны, скрытые в погрязшей в темноте вселенной Astra. В игре вас ожидают: сюжет о борьбе Гемеры с темнотой;

необычный геймплей, в котором нужно учитывать силу притяжения планет в космосе;

большое количество локаций;

множество секретов, которые необходимо исследовать и не попасть в многочисленные ловушки;

уникальный художественный стиль и приятный саундтрек.