Astra – межпланетные путешествия Гемеры, греческой богини дневного света, олицетворяющей день. Помогите ей одолеть темноту и откройте тайны, скрытые в погрязшей в темноте вселенной Astra. В игре вас ожидают:
- сюжет о борьбе Гемеры с темнотой;
- необычный геймплей, в котором нужно учитывать силу притяжения планет в космосе;
- большое количество локаций;
- множество секретов, которые необходимо исследовать и не попасть в многочисленные ловушки;
- уникальный художественный стиль и приятный саундтрек.