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DragonSoul для Android

DragonSoul 2.10.1 для Android

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Описание DragonSoul 2.10.1 для AndroidОписание   Скачать DragonSoul 2.10.1 для AndroidСКАЧАТЬ (36,23 Мб) Скриншоты DragonSoul 2.10.1 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика DragonSoul 2.10.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о DragonSoul 2.10.1 для AndroidОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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Много лет назад бесстрашные могущественные герои правили этими землями. Но потом завистливый дракон Чертехвост поймал героев и заключил их в камни души. И сейчас героев почти не осталось. Только ты можешь собрать тех, кто остался, и превратить этот разномастный отряд в непобедимую армию, открывая новые камни души в каждой новой битве DragonSoul.

Исследуй оригинальный мир сказочных существ, пробиваясь к вершине, освобождая персонажей и побеждая зло на своём пути.

Вступай в бой с жестокими драконами и сражайся с могучими чудовищами в ходе масштабной кампании против сил Зла.

Получай новых персонажей и собирай просто нереальную добычу, проходя игру в различных режимах: принимай вызовы от других продвинутых игроков в DragonSoul, путешествуй по главам кампании и сражайся с лучшими из лучших в логове боссов.

Вместе с другими игроками ты даже можешь вступить в гильдию, чтобы объединить свои усилия, нанимать чужих персонажей и предлагать для найма своих.

Спаси персонажей и перемани из на свою сторону: Гном-ниндзя, Несносный кентавр, нереально крутой Бросерк и другие персонажи хотят присоединиться к твоей армии.

Особенности:

  • Множество фантастических персонажей: У каждого героя в распоряжении 4 вида смертоносных способностей, 8 уровней редкости, а также роскошная экипировка, в том числе лазерные котята, зачарованные налокотники или лапа орка на счастье.
  • Быстрые захватывающие сражения: Выставляй 5 своих лучших персонажей против чудовищ, драконов и даже отрядов других игроков. Разрабатывай стратегию твоего отряда, чтобы побеждать ещё более крутых соперников.
  • Кампания с захватывающей историей: Вступай в сражения с драконами и монстрами, собирая камни души, чтобы освободить персонажей из когтистых лап злого дракона Чертехвоста.
  • Режим "Игрок против игрока": Сражайся с другими игроками на Арене для боёв за высокие рейтинги, призы и признание.
  • Изумительная графика: Исследуй богатый сказочный мир, состоящий из великолепных окрестностей, забавных героев, поразительных эффектов и потрясающей графики.
Что нового в DragonSoul 2.10.1 для Android?
  • Доступны легендарные умения.
  • Новые герои.
  • Исправлен ряд программных ошибок, проведена оптимизация кода.
Скриншоты DragonSoul:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 203
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии

Отзывы о программе DragonSoul

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