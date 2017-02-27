Много лет назад бесстрашные могущественные герои правили этими землями. Но потом завистливый дракон Чертехвост поймал героев и заключил их в камни души. И сейчас героев почти не осталось. Только ты можешь собрать тех, кто остался, и превратить этот разномастный отряд в непобедимую армию, открывая новые камни души в каждой новой битве DragonSoul.
Исследуй оригинальный мир сказочных существ, пробиваясь к вершине, освобождая персонажей и побеждая зло на своём пути.
Вступай в бой с жестокими драконами и сражайся с могучими чудовищами в ходе масштабной кампании против сил Зла.
Получай новых персонажей и собирай просто нереальную добычу, проходя игру в различных режимах: принимай вызовы от других продвинутых игроков в DragonSoul, путешествуй по главам кампании и сражайся с лучшими из лучших в логове боссов.
Вместе с другими игроками ты даже можешь вступить в гильдию, чтобы объединить свои усилия, нанимать чужих персонажей и предлагать для найма своих.
Спаси персонажей и перемани из на свою сторону: Гном-ниндзя, Несносный кентавр, нереально крутой Бросерк и другие персонажи хотят присоединиться к твоей армии.
Особенности:
- Множество фантастических персонажей: У каждого героя в распоряжении 4 вида смертоносных способностей, 8 уровней редкости, а также роскошная экипировка, в том числе лазерные котята, зачарованные налокотники или лапа орка на счастье.
- Быстрые захватывающие сражения: Выставляй 5 своих лучших персонажей против чудовищ, драконов и даже отрядов других игроков. Разрабатывай стратегию твоего отряда, чтобы побеждать ещё более крутых соперников.
- Кампания с захватывающей историей: Вступай в сражения с драконами и монстрами, собирая камни души, чтобы освободить персонажей из когтистых лап злого дракона Чертехвоста.
- Режим "Игрок против игрока": Сражайся с другими игроками на Арене для боёв за высокие рейтинги, призы и признание.
- Изумительная графика: Исследуй богатый сказочный мир, состоящий из великолепных окрестностей, забавных героев, поразительных эффектов и потрясающей графики.