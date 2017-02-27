Много лет назад бесстрашные могущественные герои правили этими землями. Но потом завистливый дракон Чертехвост поймал героев и заключил их в камни души. И сейчас героев почти не осталось. Только ты можешь собрать тех, кто остался, и превратить этот разномастный отряд в непобедимую армию, открывая новые камни души в каждой новой битве DragonSoul.

Исследуй оригинальный мир сказочных существ, пробиваясь к вершине, освобождая персонажей и побеждая зло на своём пути.

Вступай в бой с жестокими драконами и сражайся с могучими чудовищами в ходе масштабной кампании против сил Зла.

Получай новых персонажей и собирай просто нереальную добычу, проходя игру в различных режимах: принимай вызовы от других продвинутых игроков в DragonSoul, путешествуй по главам кампании и сражайся с лучшими из лучших в логове боссов.

Вместе с другими игроками ты даже можешь вступить в гильдию, чтобы объединить свои усилия, нанимать чужих персонажей и предлагать для найма своих.

Спаси персонажей и перемани из на свою сторону: Гном-ниндзя, Несносный кентавр, нереально крутой Бросерк и другие персонажи хотят присоединиться к твоей армии.

Особенности: