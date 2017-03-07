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5 Palettes - мощный инструмент для IOS-устройств (включая iPhone, iPad и iPod Touch), который представляет собой конструктор цветовых схем для создания и поддержания цветовых палитр. Благодаря приложению можно быстро и легко создать цветовую палитру в любом месте в любое время, для чего достаточно захватить цвета из фотографий, веб-страниц или воспользовавшись любой из 5 цветовых моделей. Кроме этого присутствует возможность определения HEX-значений цветов на изображениях, список кодов «безопасных цветов», имеется функция подбора сочетаний цветов по стандартным правилам (противоположные точки спектра и т.д.). Основные функции Palettes: Поддержка всех IOS устройств, включая iPhone, iPad и iPod Touch.

Быстрое создание цветовых палитр с веб-сайтов, изображений, камеры или с использованием цветовой гаммы.

Неограниченное количество палитр (в бесплатной версии только 3).

25 цветов в палитре (в версиях Free и Basic доступно 5).

Возможность импорта/экспорта палитры в Adobe Photoshop, Illustrator и Fireworks, GIMP, PaintShop Pro и OS X Color Chooser. (Pro)

Импорт/экспорт палитр по электронной почте.

Резервное копирование и восстановление данных Palettes с ICloud, Dropbox, Google Drive, Box или FTP-серверов.

Большой выбор цветов (в том числе из RGB, HSV (HSB), HSL, CMYK, веб-страниц, изображений или камеры, CSS файлов и пр.).

Функция предварительного просмотра.

Переименование, изменение или удаление палитр.

Встроенная справка и многое другое. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app