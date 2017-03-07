Программы для iOS » Графика » другое » Palettes 8.0 для iPhone, iPad
Palettes для iOS

Palettes 8.0 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Palettes 8.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Palettes 8.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (18.3 Мб) Скриншоты Palettes 8.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Palettes 8.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Palettes 8.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Palettes - мощный инструмент для IOS-устройств (включая iPhone, iPad и iPod Touch), который представляет собой конструктор цветовых схем для создания и поддержания цветовых палитр. Благодаря приложению можно быстро и легко создать цветовую палитру в любом месте в любое время, для чего достаточно захватить цвета из фотографий, веб-страниц или воспользовавшись любой из 5 цветовых моделей. Кроме этого присутствует возможность определения HEX-значений цветов на изображениях, список кодов «безопасных цветов», имеется функция подбора сочетаний цветов по стандартным правилам (противоположные точки спектра и т.д.).

Основные функции Palettes:

  • Поддержка всех IOS устройств, включая iPhone, iPad и iPod Touch.
  • Быстрое создание цветовых палитр с веб-сайтов, изображений, камеры или с использованием цветовой гаммы.
  • Неограниченное количество палитр (в бесплатной версии только 3).
  • 25 цветов в палитре (в версиях Free и Basic доступно 5).
  • Возможность импорта/экспорта палитры в Adobe Photoshop, Illustrator и Fireworks, GIMP, PaintShop Pro и OS X Color Chooser. (Pro)
  • Импорт/экспорт палитр по электронной почте.
  • Резервное копирование и восстановление данных Palettes с ICloud, Dropbox, Google Drive, Box или FTP-серверов.
  • Большой выбор цветов (в том числе из RGB, HSV (HSB), HSL, CMYK, веб-страниц, изображений или камеры, CSS файлов и пр.).
  • Функция предварительного просмотра.
  • Переименование, изменение или удаление палитр.
  • Встроенная справка и многое другое.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Palettes:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 17
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе Palettes

Admin

Отзывов о программе Palettes 8.0 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Uber

Skype

ICQ Mobile

World of Tanks Blitz

AccuWeather.com

Ivideon

Temple Run 2

TeamViewer

Color Splash for iPad

iPay

Opera Mini

123D Sculpt

Jelly Defense

Enigmo 2

Sprinkle: Water splashing fire fighting fun!

My Clinic

Vault Breaker

Virtual Zippo Lighter

myLite Flashlight

Cordy

 
 