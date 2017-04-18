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Navitel Navigator для Android

Navitel Navigator 9.8.2 для Android

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Описание Navitel Navigator 9.8.2 для AndroidОписание   Скачать Navitel Navigator 9.8.2 для AndroidСКАЧАТЬ (23,35 Мб) Скриншоты Navitel Navigator 9.8.2 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Navitel Navigator 9.8.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Navitel Navigator 9.8.2 для AndroidОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 2
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Navitel Navigator - популярное приложение для точного позиционирования, навигации, прокладки маршрута на картах, а также предоставления различных геосоциальные сервисов, облегчающих жизнь всем любителям путешествий.

В настоящее время доступно 64 подробных карт разных стран в Европе, Азии, Африке и Америке. После того как приложение было установлено, необходимость в интернете отпадает, т.к. все загруженные карты находятся на Вашем устройстве, что позволяет пользоваться Navitel Navigator когда угодно и где угодно. Здесь можно очень быстро построить маршрут любой сложности с установлением неограниченного количества промежуточных точек, а также оптимизировать его с учетом пробок и других препятствий, а голосовые подсказки будут очень кстати для автомобилистов, т.к. позволят сосредоточить внимание на дороге.

Помимо маршрутов, база приложения содержит большое количество вспомогательных объектов, которые могут пригодится в пути - АЗС, магазины, аптеки, кафе и др. Также доступны дополнительные бесплатные сервисы: Навител.Друзья, Навител.Пробки, Навител.События, Динамические POI, Навител.SMS, Навител.Погода и др.

Что нового в Navitel Navigator 9.8.2 для Android?
  • Три альтернативных маршрута на выбор.
  • Поддержка карт релиза Q1 2017.
  • Ускоренное построение маршрута с пробками.
Скриншоты Navitel Navigator:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1000 руб.
Ограничение в работе программы7 дней
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 683
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыGPS - Карты
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