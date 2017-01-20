Lyrics Mania - бесплатное приложение, которое точно знает название и исполнителя музыкальной композиции, которую Вы прослушиваете, а также предоставляет доступ к тексту практически всех песен.
Кроме этого Lyrics Mania обладает по истине огромной базой всевозможных песен. Причем в некоторых композициях подсвечиваются исполняемые в данный момент слова - почти как в караоке.
С помощью встроенного музыкального плеера присутствует возможность проигрывать содержимое медиатеки с функцией распознавания. Все треки сгруппированы по исполнителям, названиям альбомов и плейлистам.
Текст можно загрузить в память устройства и использовать ее без подключения к интернету, а также поделиться ею с друзьями через Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Google+ или SMS.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app