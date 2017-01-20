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Lyrics Mania для iOS

Lyrics Mania 3.2 для iPhone, iPad

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Описание Lyrics Mania 3.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать Lyrics Mania 3.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (83.9 Мб) Скриншоты Lyrics Mania 3.2 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика Lyrics Mania 3.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Lyrics Mania 3.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Lyrics Mania - бесплатное приложение, которое точно знает название и исполнителя музыкальной композиции, которую Вы прослушиваете, а также предоставляет доступ к тексту практически всех песен.

Кроме этого Lyrics Mania обладает по истине огромной базой всевозможных песен. Причем в некоторых композициях подсвечиваются исполняемые в данный момент слова - почти как в караоке.

С помощью встроенного музыкального плеера присутствует возможность проигрывать содержимое медиатеки с функцией распознавания. Все треки сгруппированы по исполнителям, названиям альбомов и плейлистам.

Текст можно загрузить в память устройства и использовать ее без подключения к интернету, а также поделиться ею с друзьями через Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Google+ или SMS.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Lyrics Mania:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 47
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - другое

Отзывы о программе Lyrics Mania

Admin

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