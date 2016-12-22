Яндекс.Электрички — приложение содержит всегда самое свежее расписание движения пригородных поездов для России, Украины, Казахстана и Литвы. Удобный поиск, возможность сохранить электричку в избранном, расписание движения электричек по отдельной станции.

Яндекс.Электрички предлагает пользователю актуальное расписание электричек с учетом всех изменений, и позволяет узнать точное время отправления, цену билета и номер платформы. Избранные и ранее просмотренные маршруты доступны без подключения к интернету.

Основные возможности Яндекс.Электрички:

расписание пригородных поездов на любой день;

время отправления ближайших электричек, цена билета и номер платформы;

просмотр избранных маршрутов без подключения к интернету;

автоматическое обновление расписания с учетом изменений.

Расписание охватывает более 70 регионов России, а также Украину, Казахстан, Армению и Литву.