Яндекс.Электрички — приложение содержит всегда самое свежее расписание движения пригородных поездов для России, Украины, Казахстана и Литвы. Удобный поиск, возможность сохранить электричку в избранном, расписание движения электричек по отдельной станции.
Яндекс.Электрички предлагает пользователю актуальное расписание электричек с учетом всех изменений, и позволяет узнать точное время отправления, цену билета и номер платформы. Избранные и ранее просмотренные маршруты доступны без подключения к интернету.
Основные возможности Яндекс.Электрички:
- расписание пригородных поездов на любой день;
- время отправления ближайших электричек, цена билета и номер платформы;
- просмотр избранных маршрутов без подключения к интернету;
- автоматическое обновление расписания с учетом изменений.
Расписание охватывает более 70 регионов России, а также Украину, Казахстан, Армению и Литву.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
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