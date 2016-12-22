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Яндекс.Электрички для iOS

Яндекс.Электрички 3.06 для iPhone, iPad

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Описание Яндекс.Электрички 3.06 для iPhone, iPadОписание   Скачать Яндекс.Электрички 3.06 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (57.3 Мб) Скриншоты Яндекс.Электрички 3.06 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика Яндекс.Электрички 3.06 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Яндекс.Электрички 3.06 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Яндекс.Электрички — приложение содержит всегда самое свежее расписание движения пригородных поездов для России, Украины, Казахстана и Литвы. Удобный поиск, возможность сохранить электричку в избранном, расписание движения электричек по отдельной станции.

Яндекс.Электрички предлагает пользователю актуальное расписание электричек с учетом всех изменений, и позволяет узнать точное время отправления, цену билета и номер платформы. Избранные и ранее просмотренные маршруты доступны без подключения к интернету.

Основные возможности Яндекс.Электрички:

  • расписание пригородных поездов на любой день;
  • время отправления ближайших электричек, цена билета и номер платформы;
  • просмотр избранных маршрутов без подключения к интернету;
  • автоматическое обновление расписания с учетом изменений.

Расписание охватывает более 70 регионов России, а также Украину, Казахстан, Армению и Литву.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Яндекс.Электрички:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 38
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Путешествия

Отзывы о программе Яндекс.Электрички

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