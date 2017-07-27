Pixelmator – один из лучших фоторедакторов для iOS-девайсов, который обладает всеми необходимыми функциями и инструментами для создания, изменения и улучшения ваших изображений и набросков. Готовые проекты можно автоматически сохранять в iCloud, отправлять по электронной почте или публиковать в социальных сетях Flickr, Twitter и Facebook.
Основные возможности Pixelmator:
Наличие предустановленных шаблонов.
Улучшение фотографий с помощью эффектов, рамок.
Создание коллажей.
Добавление на изображение текста.
Наличие расширенных текстовых настроек.
Добавление, создание, совмещение и редактирование форм.
Возможность использования теней, заливки и штрихов.
Возможность рисования как на холсте.
Множество реалистичных и стилизованных кистей всех размеров и форм.
8 разных наборов настроек для коррекции цвета.
Возможность изменять уровни, кривые, яркость, контраст и многое другое.
Регулировка баланса белого.
Редактирование фотографий, удаление изъянов, перемещайте объекты на холсте.
Осветление, затемнение, размытие отдельных областей.
Удаление эффекта красных глаз.
Изменение вида изображений, текста и форм с помощью стилей слоев.
Открытие и сохранение изображений в форматах PSD, JPEG, PNG, PDF и др.
Сохранение изображений на iCloud Drive с доступом из других приложений.
Отправка фото по email прямо из Pixelmator.
Публикация изображений в соцсетях Flickr, Twitter и Facebook.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app