Программы для Android » Навигация, GPS » GPS » Яндекс.Транспорт 4.00 для Android
Скачать Яндекс.Браузер
Яндекс.Транспорт для Android

Яндекс.Транспорт 4.00 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Яндекс.Транспорт 4.00 для AndroidОписание   Скачать Яндекс.Транспорт 4.00 для AndroidСКАЧАТЬ (23,78 Мб) Скриншоты Яндекс.Транспорт 4.00 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Яндекс.Транспорт 4.00 для AndroidСтатистика   Отзывы о Яндекс.Транспорт 4.00 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Яндекс.Транспорт - бесплатное приложение от компании Яндекс, с помощью которого можно позволяет наблюдать за движением общественного транспорта в реальном времени и узнавать время его прибытия.

Благодаря приложению у пользователя отпадает нужда в гадании, сколько еще ждать на остановке: программа покажет на карте, где едет ваш автобус, трамвай, троллейбус или маршрутка. Кроме этого Яндекс.Транспорт поможет спланировать поездку, поможет проложить маршрут с учетом разных видов транспорта, в том числе метро. Присутствует возможность узнать, как доехать до нужного адреса или организации, а также сохранить наиболее часто используемые маршруты.

Приложение умеет запоминать также конкретные автобусы, трамваи и другие виды транспорта, отображая на карте только их, скрыв все остальные. Данные о движении транспорта поступают через системы навигации GPS и ГЛОНАСС.

На данный момент в приложении есть карты и городской транспорт Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Омска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Воронежа, Вологды, Калининграда, Красноярска, Томска, Челябинска, Череповца, Липецка, Рязани, Каменск-Уральского, Барнаула, Кемерова, Костромы, Калуги, Киева, Астаны, Барановичей, Слуцка, Лиды, Бобруйска, Пинска и Гродно (правда, для некоторых городов пока нет информации о всех видах транспорта).

Скриншоты Яндекс.Транспорт:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)3 / 360
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыGPS - Карты - другое

Отзывы о программе Яндекс.Транспорт

Admin

Отзывов о программе Яндекс.Транспорт 4.00 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

Booking.com

GPS status

MAPS.ME

Camera360

AppMgr III (App 2 SD)

SimCity BuildIt

X-plore

SofaScore

Battery Doctor

Герои Стихий

World of Tanks Assistant

FBReader

Temple Run 2

BlaBlaCar

World of Tanks Blitz

King of Thieves

TripAdvisor

Sonic Dash

Avast Mobile Security & Antivirus

Clean Master

 
 