RS Word Recovery для Windows

RS Word Recovery 2.6

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Описание RS Word Recovery 2.6Описание   Скачать RS Word Recovery 2.6СКАЧАТЬ (6,12 Мб) Скриншоты RS Word Recovery 2.6Скриншоты (6)   Статистика RS Word Recovery 2.6Статистика   Отзывы о RS Word Recovery 2.6Отзывы (0)  
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RS Word Recovery - программа для восстановления удаленных текстовых докумнтов MS Word и OpenOffice со всех видов цифровых носителей.

Помогает восстановить пропавшие файлы Word DOC / DOCX, Adobe PDF и документы OpenOffice ODT. Используя сложнейшие механизмы восстановления данных, инструмент может работать даже с отформатированными и заново разбитыми на разделы жесткими дисками, недоступными флэш-накопителями и нечитаемыми носителями. Прогрессивный алгоритм Content-Aware анализа позволяет программе просканировать все содержимое устройства в поисках документов, подлежащих восстановлению.

Функция проверки целостности файлов позволяет приложению отфильтровывать поврежденные документы, гарантируя, что только на 100% подлежащие восстановлению документы попадут в итоговый список восстанавливаемых.

Программа понятна и проста в использовании благодаря удобному пошаговому мастеру.

Возможности:

  • Восстанавливает файлы в форматах Microsoft Word (DOC / DOCX, RTF), Adobe PDF и OpenOffice (ODT).
  • Восстанавливает зашифрованные и сжатые документы.
  • Восстанавливает документы со здоровых, поврежденных, отформатированных и заново разбитых на разделы FAT и NTFS дисков.
  • Молниеносно работающий режим Быстрого восстановления возвращает удаленные документы в считанные секунды.
  • Режим Глубокого восстановления использует алгоритм Content-Aware анализа, чтобы вернуть документы с отформатированных, поврежденных и нечитаемых носителей.
  • Поддерживает восстановление со всех видов носителей, включая жесткие диски, SSD, карты памяти и USB-накопители.
  • Полноразмерный предварительный просмотр файлов, позволяющий увидеть содержание документов до их восстановления.
  • Работа приложения полностью автоматизирована.
Скриншоты RS Word Recovery:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 999.00 руб.
Ограничение в работе программыВосстановленные файлы не сохраняются
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 948
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных
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