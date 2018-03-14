RS Word Recovery - программа для восстановления удаленных текстовых докумнтов MS Word и OpenOffice со всех видов цифровых носителей.
Помогает восстановить пропавшие файлы Word DOC / DOCX, Adobe PDF и документы OpenOffice ODT. Используя сложнейшие механизмы восстановления данных, инструмент может работать даже с отформатированными и заново разбитыми на разделы жесткими дисками, недоступными флэш-накопителями и нечитаемыми носителями. Прогрессивный алгоритм Content-Aware анализа позволяет программе просканировать все содержимое устройства в поисках документов, подлежащих восстановлению.
Функция проверки целостности файлов позволяет приложению отфильтровывать поврежденные документы, гарантируя, что только на 100% подлежащие восстановлению документы попадут в итоговый список восстанавливаемых.
Программа понятна и проста в использовании благодаря удобному пошаговому мастеру.
Возможности:
Восстанавливает файлы в форматах Microsoft Word (DOC / DOCX, RTF), Adobe PDF и OpenOffice (ODT).
Восстанавливает зашифрованные и сжатые документы.
Восстанавливает документы со здоровых, поврежденных, отформатированных и заново разбитых на разделы FAT и NTFS дисков.
Молниеносно работающий режим Быстрого восстановления возвращает удаленные документы в считанные секунды.
Режим Глубокого восстановления использует алгоритм Content-Aware анализа, чтобы вернуть документы с отформатированных, поврежденных и нечитаемых носителей.
Поддерживает восстановление со всех видов носителей, включая жесткие диски, SSD, карты памяти и USB-накопители.
Полноразмерный предварительный просмотр файлов, позволяющий увидеть содержание документов до их восстановления.