RS Word Recovery - программа для восстановления удаленных текстовых докумнтов MS Word и OpenOffice со всех видов цифровых носителей.

Помогает восстановить пропавшие файлы Word DOC / DOCX, Adobe PDF и документы OpenOffice ODT. Используя сложнейшие механизмы восстановления данных, инструмент может работать даже с отформатированными и заново разбитыми на разделы жесткими дисками, недоступными флэш-накопителями и нечитаемыми носителями. Прогрессивный алгоритм Content-Aware анализа позволяет программе просканировать все содержимое устройства в поисках документов, подлежащих восстановлению.

Функция проверки целостности файлов позволяет приложению отфильтровывать поврежденные документы, гарантируя, что только на 100% подлежащие восстановлению документы попадут в итоговый список восстанавливаемых.

Программа понятна и проста в использовании благодаря удобному пошаговому мастеру.

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