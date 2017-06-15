Reminder Commander для Windows

Reminder Commander 4.05

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Описание Reminder Commander 4.05Описание   Скачать Reminder Commander 4.05СКАЧАТЬ (5,87 Мб) Скриншоты Reminder Commander 4.05Скриншоты (3)   Статистика Reminder Commander 4.05Статистика   Отзывы о Reminder Commander 4.05Отзывы (0)  
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4.25 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.25 из 5
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Reminder Commander - программа для напоминаний. Поможет не пропустить важные события, встречи, звонки, прием лекарств, оплату счетов, дни рождения, семейные годовщины и многое другое. Позволяет создавать напоминания различного типа (однократные, ежечасные, ежедневные, еженедельные, ежемесячные, ежегодные), которые будут показаны в заданное вами время или заранее.

Основан на мощном и гибком алгоритме отслеживания событий в соответствии с заданными пользователем параметрами. Уникальный алгоритм позволит вам быть в курсе и тех событий, которые произошли, пока ваш компьютер был выключен и у программы не было возможности показать напоминание. Есть возможность отправки напоминаний по электронной почте, а также запуск сторонних программ по расписанию.

Особенности приложения:

  • Интуитивно понятный и простой в использовании интерфейс
  • Напоминания в виде всплывающих окон
  • Различные типы напоминаний - одноразовые и периодические
  • Возможность напомнить за некоторое время перед событием
  • Возможность отложить напоминание
  • Отключение напоминания без необходимости удаления
  • Отслеживание пропущенных напоминаний
  • История напоминаний
  • Автоматический запуск вместе с операционной системой
  • Доступ к программе через иконку в системном трее
  • Напоминания по электронной почте
  • Звуковые оповещения
  • Возможность запланировать выполнение компьютерных задач
  • Резервное копирование базы данных напоминаний
  • Защита от подсмотра текста напоминаний
  • Поиск и фильтр
Скриншоты Reminder Commander:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 300 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 457
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКалендари, органайзеры, напоминалки
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Отзывы о программе Reminder Commander

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