Reminder Commander - программа для напоминаний. Поможет не пропустить важные события, встречи, звонки, прием лекарств, оплату счетов, дни рождения, семейные годовщины и многое другое. Позволяет создавать напоминания различного типа (однократные, ежечасные, ежедневные, еженедельные, ежемесячные, ежегодные), которые будут показаны в заданное вами время или заранее.

Основан на мощном и гибком алгоритме отслеживания событий в соответствии с заданными пользователем параметрами. Уникальный алгоритм позволит вам быть в курсе и тех событий, которые произошли, пока ваш компьютер был выключен и у программы не было возможности показать напоминание. Есть возможность отправки напоминаний по электронной почте, а также запуск сторонних программ по расписанию.

Особенности приложения: