Reminder Commander - программа для напоминаний. Поможет не пропустить важные события, встречи, звонки, прием лекарств, оплату счетов, дни рождения, семейные годовщины и многое другое. Позволяет создавать напоминания различного типа (однократные, ежечасные, ежедневные, еженедельные, ежемесячные, ежегодные), которые будут показаны в заданное вами время или заранее.
Основан на мощном и гибком алгоритме отслеживания событий в соответствии с заданными пользователем параметрами. Уникальный алгоритмпозволит вам быть в курсе и тех событий, которые произошли, пока ваш компьютер был выключен и у программы не было возможности показать напоминание. Есть возможность отправки напоминаний по электронной почте, а также запуск сторонних программ по расписанию.
Особенности приложения:
Интуитивно понятный и простой в использовании интерфейс
Напоминания в виде всплывающих окон
Различные типы напоминаний - одноразовые и периодические
Возможность напомнить за некоторое время перед событием
Возможность отложить напоминание
Отключение напоминания без необходимости удаления
Отслеживание пропущенных напоминаний
История напоминаний
Автоматический запуск вместе с операционной системой
Доступ к программе через иконку в системном трее
Напоминания по электронной почте
Звуковые оповещения
Возможность запланировать выполнение компьютерных задач