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UnArchiver для iOS

UnArchiver 5.1.47 для iPhone

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Описание UnArchiver 5.1.47 для iPhoneОписание   Скачать UnArchiver 5.1.47 для iPhoneСКАЧАТЬ (140 Мб) Скриншоты UnArchiver 5.1.47 для iPhoneСкриншоты (3)   Статистика UnArchiver 5.1.47 для iPhoneСтатистика   Отзывы о UnArchiver 5.1.47 для iPhoneОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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UnArchiver - удобное приложение для работы с архивами. Легко справляется с распаковкой архивов в 7z, rar, zip, tar, gz, bz2 форматах и позволяет упаковывать и редактировать архивы в 7z, zip, tar, gz, bz2 форматах.

Возможность установки пароля на архив и управление степенью сжатия позволяют гибко оперировать упаковкой. А просмотр содержимого архива без необходимости его распаковки и возможность извлечения только выбранных файлов сэкономят ваше время и ресурсы устройства.

Полная интеграция с распространенными облачными сервисами, сетевыми сервисами и вашим фотоальбомом позволит получить доступ к вашим файлам с других устройств. Мощный файловый менеджер позволит вам легко оперировать файлами в самых укромных уголках ваших хранилищ.

Особенности приложения:

  • Возможность установки пароля на архив.
  • Управление степенью сжатия.
  • Просмотр содержимого архива без необходимости его распаковки.
  • Возможность извлечения только выбранных файлов сэкономят время и ресурсы устройства.
  • Полная интеграция с распространенными облачными сервисами (GoogleDrive, OneDrive, DropBox, Box, Yandex.Диск), сетевыми сервисами (FTP, SFTP, WebDAV, DLNA)
    и вашим фотоальбомом позволит получить доступ к вашим файлам с других устройств.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты UnArchiver:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 44
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАрхиваторы

Отзывы о программе UnArchiver

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