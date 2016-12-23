UnArchiver - удобное приложение для работы с архивами. Легко справляется с распаковкой архивов в 7z, rar, zip, tar, gz, bz2 форматах и позволяет упаковывать и редактировать архивы в 7z, zip, tar, gz, bz2 форматах.

Возможность установки пароля на архив и управление степенью сжатия позволяют гибко оперировать упаковкой. А просмотр содержимого архива без необходимости его распаковки и возможность извлечения только выбранных файлов сэкономят ваше время и ресурсы устройства.

Полная интеграция с распространенными облачными сервисами, сетевыми сервисами и вашим фотоальбомом позволит получить доступ к вашим файлам с других устройств. Мощный файловый менеджер позволит вам легко оперировать файлами в самых укромных уголках ваших хранилищ.

Особенности приложения: