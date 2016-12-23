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UnArchiver - удобное приложение для работы с архивами. Легко справляется с распаковкой архивов в 7z, rar, zip, tar, gz, bz2 форматах и позволяет упаковывать и редактировать архивы в 7z, zip, tar, gz, bz2 форматах.
Возможность установки пароля на архив и управление степенью сжатия позволяют гибко оперировать упаковкой. А просмотр содержимого архива без необходимости его распаковки и возможность извлечения только выбранных файлов сэкономят ваше время и ресурсы устройства.
Полная интеграция с распространенными облачными сервисами, сетевыми сервисами и вашим фотоальбомом позволит получить доступ к вашим файлам с других устройств. Мощный файловый менеджер позволит вам легко оперировать файлами в самых укромных уголках ваших хранилищ.
Особенности приложения:
- Возможность установки пароля на архив.
- Управление степенью сжатия.
- Просмотр содержимого архива без необходимости его распаковки.
- Возможность извлечения только выбранных файлов сэкономят время и ресурсы устройства.
- Полная интеграция с распространенными облачными сервисами (GoogleDrive, OneDrive, DropBox, Box, Yandex.Диск), сетевыми сервисами (FTP, SFTP, WebDAV, DLNA)
и вашим фотоальбомом позволит получить доступ к вашим файлам с других устройств.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app