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5 TotalReader - приложение для чтения электронных книг, документов, комиксов и исходников. Все форматы проработаны и на 100% поддерживаются приложением, включая стили, главы, таблицы, ссылки, сноски и т.д. Система визуализации учитывает специфику работы форматов на мобильных устройствах (объемы памяти, количество ядер процессора и т.д), обеспечивая максимальную производительность и комфортность работы с тяжелыми документами. Элегантное оформление, богатый функционал, высокая скорость и стабильность работы, сделает приятным чтении любимой литературы. Особенности приложения: Поддержка следующих форматов: fb2, epub, mobi, azw, prc, chm, fbz, rtf, txt (все кодировки), djvu, pdf, xps, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pages, numbers, key, cbr, cbz, cb7, cbt, cpp, java, cs и др.

Работа со всеми популярными форматами архивов: rar, zip, 7z, gz, tar и т.д.

Синтезатор речи.

Большой набор анимаций перелистывания для книг.

Ночной режим.

Интеграция с популярными облачными сервисами и сетевыми сервисами.

Открытие книг напрямую из облачных сервисов и сетевых сервисов.

Автовосстановление поврежденных файлов и файлов не соответствующих стандартам.

Поиск и подсветка текста.

Оглавление.

Выделение и копирование текста в книгах.

Настройки шрифта, цвета шрифта, цвета фона, размера шрифта, отступов, межстрочного интервала, переносов, языка переносов, сброса авторского стиля, макета страниц в документах.

Удобная навигация по содержимому.

Настройка макета страниц в документах(одинарные страницы, двойные страницы, двойные страницы с обложкой)

Закладки.

Открытие документов из внешних программ.

Online каталоги библиотек (OPDS).

Браузер и менеджер закачек.

Wi-Fi и FTP трансфер. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app