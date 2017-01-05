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TotalReader - приложение для чтения электронных книг, документов, комиксов и исходников. Все форматы проработаны и на 100% поддерживаются приложением, включая стили, главы, таблицы, ссылки, сноски и т.д.
Система визуализации учитывает специфику работы форматов на мобильных устройствах (объемы памяти, количество ядер процессора и т.д), обеспечивая максимальную производительность и комфортность работы с тяжелыми документами.
Элегантное оформление, богатый функционал, высокая скорость и стабильность работы, сделает приятным чтении любимой литературы.
Особенности приложения:
- Поддержка следующих форматов: fb2, epub, mobi, azw, prc, chm, fbz, rtf, txt (все кодировки), djvu, pdf, xps, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pages, numbers, key, cbr, cbz, cb7, cbt, cpp, java, cs и др.
- Работа со всеми популярными форматами архивов: rar, zip, 7z, gz, tar и т.д.
- Синтезатор речи.
- Большой набор анимаций перелистывания для книг.
- Ночной режим.
- Интеграция с популярными облачными сервисами и сетевыми сервисами.
- Открытие книг напрямую из облачных сервисов и сетевых сервисов.
- Автовосстановление поврежденных файлов и файлов не соответствующих стандартам.
- Поиск и подсветка текста.
- Оглавление.
- Выделение и копирование текста в книгах.
- Настройки шрифта, цвета шрифта, цвета фона, размера шрифта, отступов, межстрочного интервала, переносов, языка переносов, сброса авторского стиля, макета страниц в документах.
- Удобная навигация по содержимому.
- Настройка макета страниц в документах(одинарные страницы, двойные страницы, двойные страницы с обложкой)
- Закладки.
- Открытие документов из внешних программ.
- Online каталоги библиотек (OPDS).
- Браузер и менеджер закачек.
- Wi-Fi и FTP трансфер.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app