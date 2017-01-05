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TotalReader для iOS

TotalReader 5.1.48 для iPhone

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Описание TotalReader 5.1.48 для iPhoneОписание   Скачать TotalReader 5.1.48 для iPhoneСКАЧАТЬ (125 Мб) Скриншоты TotalReader 5.1.48 для iPhoneСкриншоты (5)   Статистика TotalReader 5.1.48 для iPhoneСтатистика   Отзывы о TotalReader 5.1.48 для iPhoneОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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TotalReader - приложение для чтения электронных книг, документов, комиксов и исходников. Все форматы проработаны и на 100% поддерживаются приложением, включая стили, главы, таблицы, ссылки, сноски и т.д.

Система визуализации учитывает специфику работы форматов на мобильных устройствах (объемы памяти, количество ядер процессора и т.д), обеспечивая максимальную производительность и комфортность работы с тяжелыми документами.

Элегантное оформление, богатый функционал, высокая скорость и стабильность работы, сделает приятным чтении любимой литературы.

Особенности приложения:

  • Поддержка следующих форматов: fb2, epub, mobi, azw, prc, chm, fbz, rtf, txt (все кодировки), djvu, pdf, xps, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pages, numbers, key, cbr, cbz, cb7, cbt, cpp, java, cs и др.
  • Работа со всеми популярными форматами архивов: rar, zip, 7z, gz, tar и т.д.
  • Синтезатор речи.
  • Большой набор анимаций перелистывания для книг.
  • Ночной режим.
  • Интеграция с популярными облачными сервисами и сетевыми сервисами.
  • Открытие книг напрямую из облачных сервисов и сетевых сервисов.
  • Автовосстановление поврежденных файлов и файлов не соответствующих стандартам.
  • Поиск и подсветка текста.
  • Оглавление.
  • Выделение и копирование текста в книгах.
  • Настройки шрифта, цвета шрифта, цвета фона, размера шрифта, отступов, межстрочного интервала, переносов, языка переносов, сброса авторского стиля, макета страниц в документах.
  • Удобная навигация по содержимому.
  • Настройка макета страниц в документах(одинарные страницы, двойные страницы, двойные страницы с обложкой)
  • Закладки.
  • Открытие документов из внешних программ.
  • Online каталоги библиотек (OPDS).
  • Браузер и менеджер закачек.
  • Wi-Fi и FTP трансфер.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты TotalReader:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 76
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЧтение книг

Отзывы о программе TotalReader

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Отзывов о программе TotalReader 5.1.48 для iPhone пока нет, можете добавить...

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