Kaspersky Safe Kids для Mac

Kaspersky Safe Kids 1.0.2.280 для Mac

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Описание Kaspersky Safe Kids 1.0.2.280 для MacОписание   Скачать Kaspersky Safe Kids 1.0.2.280 для MacСКАЧАТЬ (85,8 Мб) Скриншоты Kaspersky Safe Kids 1.0.2.280 для MacСкриншоты (3)   Статистика Kaspersky Safe Kids 1.0.2.280 для MacСтатистика   Отзывы о Kaspersky Safe Kids 1.0.2.280 для MacОтзывы (0)  
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Kaspersky Safe Kids - приложение для Mac OS X, которое позволяет оградить Вашего ребенка от нежелательного контента в Интернете с помощью функций родительского контроля.

Kaspersky Safe Kids позволяет создавать «белый» список разрешенных к посещению сайтов, предотвращает появление неприличных баннеров, отслеживает с помощью GPS местоположение ребенка (которое можно контролировать на карте), причем поддерживается система уведомлений с помощью SMS, а также дает возможность контролировать устанавливаемые приложения, ограничивать его нахождение в сети Интернет и многое другое.

Ключевые особенности Kaspersky Safe Kids:

  • Контроль действий ребенка в интернете и составление отчетов
  • Гибкие настройки для ограничения доступа к нежелательным веб-сайтам
  • Безопасный поиск в поисковых системах
  • Категоризация поисковых запросов в интернете
  • Настраиваемый список веб-сайтов для посещения
  • Контроль активности в Facebook
  • Изменение количества друзей в Facebook
  • Контроль публичных записей ребенка
  • Контроль использования программ
  • Ограничения в соответствии с возрастом
  • Контроль времени использования устройств
  • Контроль времени, проведенного за устройствами, и составление отчетов
  • Гибкие настройки по времени пользования устройствами
  • Контроль расположения
  • Разрешенный периметр
  • Уведомления в реальном времени
Скриншоты Kaspersky Safe Kids:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 420 грн. в год
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаMac OS X 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 24
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонтроль доступа
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Отзывы о программе Kaspersky Safe Kids

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