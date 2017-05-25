NoScript 5.0.4 для Mac
NoScript - плагин для FireFox, который обезопасит ваше нахождение в Сети путем запрета/разрешения выполнения Java-скриптов, JAVA и других плагинов путем занесения
Kaspersky Safe Kids 1.0.1.430 для Mac
Kaspersky Safe Kids - приложение для Mac OS X, которое позволяет оградить Вашего ребенка от нежелательного контента в Интернете с помощью функций родительского
Concealer 1.0.8 для Mac
Concealer - программа которая скрывает от посторонних глаз, ваши секретные данные. Такие как: номера кредиток, коды лицензий на программное обеспечение, пароли,