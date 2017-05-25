NoScript 5.0.4 для Mac

NoScript - плагин для FireFox, который обезопасит ваше нахождение в Сети путем запрета/разрешения выполнения Java-скриптов, JAVA и других плагинов путем занесения

Kaspersky Safe Kids 1.0.1.430 для Mac

Kaspersky Safe Kids - приложение для Mac OS X, которое позволяет оградить Вашего ребенка от нежелательного контента в Интернете с помощью функций родительского