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Kaspersky Password Manager - очень полезный инструмент для владельцев iOS-устройств, который полностью автоматизирует ввод паролей и других данных на веб-страницах, тем самым делая работу во Всемирной паутине удобнее и безопаснее. При помощи встроенного генератора паролей, программа создает очень надежные пароли, а также препятствует краже пользовательских данных, помещая всю информацию в зашифрованное хранилище.
Основные возможности Kaspersky Password Manager:
- Безопасное хранилище паролей (вся важная информация хранится в зашифрованном хранилище, доступ к которому возможен только по мастер-паролю);
- Синхронизация на всех ваших устройствах с помощью портала My Kaspersky;
- Защита пользовательских паролей;
- Поддержка сканера iOS;
- Создание паролей при помощи встроенного генератора паролей;
- Анти-фишинг;
- Автоматическое заполнение длинных веб-форм;
- Хранение нескольких учетных записей для одного веб-ресурса.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app