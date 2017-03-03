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5 Kaspersky Password Manager - очень полезный инструмент для владельцев iOS-устройств, который полностью автоматизирует ввод паролей и других данных на веб-страницах, тем самым делая работу во Всемирной паутине удобнее и безопаснее. При помощи встроенного генератора паролей, программа создает очень надежные пароли, а также препятствует краже пользовательских данных, помещая всю информацию в зашифрованное хранилище. Основные возможности Kaspersky Password Manager: Безопасное хранилище паролей (вся важная информация хранится в зашифрованном хранилище, доступ к которому возможен только по мастер-паролю);

Синхронизация на всех ваших устройствах с помощью портала My Kaspersky;

Защита пользовательских паролей;

Поддержка сканера iOS;

Создание паролей при помощи встроенного генератора паролей;

Анти-фишинг;

Автоматическое заполнение длинных веб-форм;

Хранение нескольких учетных записей для одного веб-ресурса. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Kaspersky Password Manager для Windows

Kaspersky Password Manager для Android