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Kaspersky Password Manager для iOS

Kaspersky Password Manager 8.6.0 для iPhone, iPad

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Описание Kaspersky Password Manager 8.6.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Kaspersky Password Manager 8.6.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (101 Мб) Скриншоты Kaspersky Password Manager 8.6.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Kaspersky Password Manager 8.6.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Kaspersky Password Manager 8.6.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Kaspersky Password Manager - очень полезный инструмент для владельцев iOS-устройств, который полностью автоматизирует ввод паролей и других данных на веб-страницах, тем самым делая работу во Всемирной паутине удобнее и безопаснее. При помощи встроенного генератора паролей, программа создает очень надежные пароли, а также препятствует краже пользовательских данных, помещая всю информацию в зашифрованное хранилище.

Основные возможности Kaspersky Password Manager:

  • Безопасное хранилище паролей (вся важная информация хранится в зашифрованном хранилище, доступ к которому возможен только по мастер-паролю);
  • Синхронизация на всех ваших устройствах с помощью портала My Kaspersky;
  • Защита пользовательских паролей;
  • Поддержка сканера iOS;
  • Создание паролей при помощи встроенного генератора паролей;
  • Анти-фишинг;
  • Автоматическое заполнение длинных веб-форм;
  • Хранение нескольких учетных записей для одного веб-ресурса.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Kaspersky Password Manager:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 16
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры паролей

Отзывы о программе Kaspersky Password Manager

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