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Kaspersky Endpoint Security для Android

Kaspersky Endpoint Security 10.8.0.43 для Android

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Описание Kaspersky Endpoint Security 10.8.0.43 для AndroidОписание   Скачать Kaspersky Endpoint Security 10.8.0.43 для AndroidСКАЧАТЬ (21,39 Мб) Скриншоты Kaspersky Endpoint Security 10.8.0.43 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Kaspersky Endpoint Security 10.8.0.43 для AndroidСтатистика   Отзывы о Kaspersky Endpoint Security 10.8.0.43 для AndroidОтзывы (0)  
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Kaspersky Endpoint Security - инструмент для многоуровневой защиты и управления мобильными устройствами корпоративных пользователей, с помощью которого можно минимизировать время на обслуживание мобильных устройств и обеспечение безопасности мобильного доступа к корпоративным системам.

Ключевые особенности Kaspersky Endpoint Security:

  • Мощная защита в реальном времени от вредоносного ПО, которая достигается сочетанием сигнатурных методов, эвристического анализа и облачных технологий.
  • Сканирование по требованию или в соответствии с расписанием.
  • Наличие инструментов Веб-Контроля для защиты от угроз, связанных с использованием интернета, и упрощающих управление доступом пользователей к интернету с мобильных устройств.
  • Блокирование доступа к сайтам, не отвечающим корпоративной политике безопасности и использования (белые и черные списки сайтов): сайты социальных сетей, азартных игр, онлайн-магазинов, трудоустройства, сайты для взрослых и прокси-серверы и пр.
  • Защита от спама и фишинговых ссылок.
  • Наличие антиспам-технологий, с помощью которых можно блокировать нежелательные звонки и SMS.
  • Защита от несанкционированной перепрошивки с сообщением о них администратору.
  • Автоматическое блокирование доступа к корпоративным данным и приложениям на перепрошитом устройстве.
  • Автоматическое удаление с перепрошитого устройства всех корпоративных данных или вообще всех данные (reset).
  • Защита мобильных устройств от кражи и утери с помощью функций Анти-Вор.
  • Блокирование потерянного устройства и разблокирование при нахождении.
  • Определение расположения устройства на карте.
  • Включение звукового сигнала на устройстве.
  • Фотографирование несанкционированных пользователей при помощи встроенной камеры.
  • Получение нового телефонного номера устройства в случае замены SIM-карты.
Что нового в Kaspersky Endpoint Security 10.8.0.43 для Android?
  • Поддержка Android 9 (P)
  • Cоответствие Общим нормам защиты данных (GDPR)
  • Добавлена совместимость приложения со следующими EMM-системами: VMware AirWatch, MobileIron, IBM Maas360, SOTI MobiControl на базе AppConfig Community APIs
  • Прекращена поддержка создания контейнеров для сторонних мобильных приложений (для Android-устройств)
  • Прекращена поддержка почтового клиента Nitrodesk TouchDown
  • Исправлен ряд ошибок, повышена стабильность работы
Скриншоты Kaspersky Endpoint Security:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 021
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСистема - Антивирусы, Spyware
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