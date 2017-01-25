Gmail - официальное приложение от Google для работы с электронной почтой на мобильных устройствах под управлением iOS.
Программа объединяет в себе все самые необходимые функции и инструменты, как например защита от спама, автоматическая сортировка почты, уведомления о входящей корреспонденции, встроенный поиск по почте, поддержка нескольких почтовых аккаунтов и многое другое.
У пользователя присутствует возможность читать сообщения и отвечать на них без Интернет-подключения, отмечать выбранные письма, изменять их ярлыки, игнорировать нежелательные письма, блокировать выбранных отправителей, отправлять на печать, перемещать их в выбранные папки и многое другое.
Ключевые особенности Gmail:
- Переключение между 5 аккаунтами.
- Мгновенные оповещения о новых письмах через центр уведомлений, на значке и на заблокированном экране.
- Быстрый поиск по почте.
- Добавление набросков в сообщения.
- Просмотр интерактивных записей Google+ и ответ на них прямо из приложения.
- Автоматическая сортировка почты.
- Показ картинок профиля в переписке.
- Наличие защиты от спама.
- Отправка и получение прикрепленных файлов.
- Группировка ответов в цепочки.
- Управление жестами.
- Ответ на приглашения Google Календаря прямо из приложения.
- Подтверждение удаления, архивации и отправки писем.
- Автозаполнение адресов получателей по мере ввода и многое другое.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app