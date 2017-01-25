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5 Gmail - официальное приложение от Google для работы с электронной почтой на мобильных устройствах под управлением iOS. Программа объединяет в себе все самые необходимые функции и инструменты, как например защита от спама, автоматическая сортировка почты, уведомления о входящей корреспонденции, встроенный поиск по почте, поддержка нескольких почтовых аккаунтов и многое другое. У пользователя присутствует возможность читать сообщения и отвечать на них без Интернет-подключения, отмечать выбранные письма, изменять их ярлыки, игнорировать нежелательные письма, блокировать выбранных отправителей, отправлять на печать, перемещать их в выбранные папки и многое другое. Ключевые особенности Gmail: Переключение между 5 аккаунтами.

Мгновенные оповещения о новых письмах через центр уведомлений, на значке и на заблокированном экране.

Быстрый поиск по почте.

Добавление набросков в сообщения.

Просмотр интерактивных записей Google+ и ответ на них прямо из приложения.

Автоматическая сортировка почты.

Показ картинок профиля в переписке.

Наличие защиты от спама.

Отправка и получение прикрепленных файлов.

Группировка ответов в цепочки.

Управление жестами.

Ответ на приглашения Google Календаря прямо из приложения.

Подтверждение удаления, архивации и отправки писем.

Автозаполнение адресов получателей по мере ввода и многое другое. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Gmail для Android