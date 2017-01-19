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Inbox для iOS

Inbox 1.3.41 для iPhone, iPad

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Описание Inbox 1.3.41 для iPhone, iPadОписание   Скачать Inbox 1.3.41 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (198 Мб) Скриншоты Inbox 1.3.41 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Inbox 1.3.41 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Inbox 1.3.41 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Inbox - удобный почтовый клиент от компании Google, который позиционируется разработчиком как «умная почта» и дающий возможность осуществлять максимально полный контроль над личной корреспонденцией.

Приложение предлагает пользователю улучшенную систему напоминаний, функцию обработки ссылок, поддержку Google Keep, автоматическую группировку писем по ярлыкам, возможность откладывать письма и напоминания на определенное время, поддержку жестов, встроенный поиск и многое другое. Кроме этого стоить отметить полную интеграцию с Gmail (благодаря чему письма будут доступны как в Inbox, так и в Gmail), а также высокий уровень надежности и защиты от спама.

В настройках приложения можно задавать параметры для отложенных писем, настраивать подпись, выбирать сигнал, устанавливать настройки и оповещения ярлыков и пр.

Ключевые особенности Inbox:

  • Автопоказ писем.
  • Объединение похожих сообщений в группы.
  • Наличие напоминаний.
  • Откладывание писем и напоминаний до какого-то времени или даже до прихода в определенное место.
  • Наличие встроенного поиска.
  • Полная интеграцию с Gmail.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Inbox:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 30
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыEmail

Отзывы о программе Inbox

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