Inbox - удобный почтовый клиент от компании Google, который позиционируется разработчиком как «умная почта» и дающий возможность осуществлять максимально полный контроль над личной корреспонденцией.
Приложение предлагает пользователю улучшенную систему напоминаний, функцию обработки ссылок, поддержку Google Keep, автоматическую группировку писем по ярлыкам, возможность откладывать письма и напоминания на определенное время, поддержку жестов, встроенный поиск и многое другое. Кроме этого стоить отметить полную интеграцию с Gmail (благодаря чему письма будут доступны как в Inbox, так и в Gmail), а также высокий уровень надежности и защиты от спама.
В настройках приложения можно задавать параметры для отложенных писем, настраивать подпись, выбирать сигнал, устанавливать настройки и оповещения ярлыков и пр.
Ключевые особенности Inbox:
- Автопоказ писем.
- Объединение похожих сообщений в группы.
- Наличие напоминаний.
- Откладывание писем и напоминаний до какого-то времени или даже до прихода в определенное место.
- Наличие встроенного поиска.
- Полная интеграцию с Gmail.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app