Записки Искателя 1.13.1 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 57,28 Мб) Скриншоты (9) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Записки Искателя – небольшой городок Дарквуд прокляли темные силы, и теперь его жители не могут покинуть свою родину. Вам предстоит выступить в роли Искателя, загадочного обладателя могущественного артефакта - Магической карты. Благодаря карте, у жителей появилась призрачная надежда на спасение и вы должны вступить в борьбу с Проклятием. Особенности игры включают: красивую графику и приятный саундтрек;

множество локаций с различными заданиями;

огромное количество предметов и более 155 уникальных коллекций;

харизматичные персонажи;

захватывающие головоломки;

возможность создания уникальных предметов;

возможность соревноваться друзьями. Что нового в Записки Искателя 1.13.1 для Android?

Весь Дарквуд в предвкушении цветочного фестиваля, устроенного в честь орхидеи темнолесья — цветка, который расцветает лишь раз в сто лет. Но силы Проклятия нарушили планы горожан. Скриншоты Записки Искателя: Статус программы Бесплатная Операционка Android 4.x, 5.x Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 0 / 328 Разработчик MyTona Последнее обновление 09.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Квесты, Adventure Отзывы о программе Записки Искателя Admin Отзывов о программе Записки Искателя 1.13.1 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости