Записки Искателя – небольшой городок Дарквуд прокляли темные силы, и теперь его жители не могут покинуть свою родину. Вам предстоит выступить в роли Искателя, загадочного обладателя могущественного артефакта - Магической карты. Благодаря карте, у жителей появилась призрачная надежда на спасение и вы должны вступить в борьбу с Проклятием. Особенности игры включают:
красивую графику и приятный саундтрек;
множество локаций с различными заданиями;
огромное количество предметов и более 155 уникальных коллекций;
харизматичные персонажи;
захватывающие головоломки;
возможность создания уникальных предметов;
возможность соревноваться друзьями.
Что нового в Записки Искателя 1.13.1 для Android?
Весь Дарквуд в предвкушении цветочного фестиваля, устроенного в честь орхидеи темнолесья — цветка, который расцветает лишь раз в сто лет. Но силы Проклятия нарушили планы горожан.