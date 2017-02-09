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Записки Искателя для Android

Записки Искателя 1.13.1 для Android

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Описание Записки Искателя 1.13.1 для AndroidОписание   Скачать Записки Искателя 1.13.1 для AndroidСКАЧАТЬ (57,28 Мб) Скриншоты Записки Искателя 1.13.1 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Записки Искателя 1.13.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Записки Искателя 1.13.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Записки Искателя – небольшой городок Дарквуд прокляли темные силы, и теперь его жители не могут покинуть свою родину. Вам предстоит выступить в роли Искателя, загадочного обладателя могущественного артефакта - Магической карты. Благодаря карте, у жителей появилась призрачная надежда на спасение и вы должны вступить в борьбу с Проклятием. Особенности игры включают:

  • красивую графику и приятный саундтрек;
  • множество локаций с различными заданиями;
  • огромное количество предметов и более 155 уникальных коллекций;
  • харизматичные персонажи;
  • захватывающие головоломки;
  • возможность создания уникальных предметов;
  • возможность соревноваться  друзьями.
Что нового в Записки Искателя 1.13.1 для Android?
  • Весь Дарквуд в предвкушении цветочного фестиваля, устроенного в честь орхидеи темнолесья — цветка, который расцветает лишь раз в сто лет. Но силы Проклятия нарушили планы горожан.
Скриншоты Записки Искателя:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 328
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКвесты, Adventure

Отзывы о программе Записки Искателя

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