CamScanner - отличное мобильное приложение для iOS, с помощью которого можно быстро и легко сканировать различные документы, заметки и визитки, используя для этих целей камеру устройства. CamScanner умеет осуществлять пакетное сканирование, автоматически оптимизировать качество сканируемого документа, обрезать поля, что позволяет получить удобные для восприятия и чтения тексты и изображения в сканах с превосходными цветами и разрешениями.

Результаты сканирования можно сохранить в форматах JPEG или PDF, обмениваться посредством облачных хранилищ Evernote, SkyDrive, Google Drive, Dropbox, Box.com и т.д.

Основные возможности CamScanner: