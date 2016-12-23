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CamScanner - отличное мобильное приложение для iOS, с помощью которого можно быстро и легко сканировать различные документы, заметки и визитки, используя для этих целей камеру устройства. CamScanner умеет осуществлять пакетное сканирование, автоматически оптимизировать качество сканируемого документа, обрезать поля, что позволяет получить удобные для восприятия и чтения тексты и изображения в сканах с превосходными цветами и разрешениями.
Результаты сканирования можно сохранить в форматах JPEG или PDF, обмениваться посредством облачных хранилищ Evernote, SkyDrive, Google Drive, Dropbox, Box.com и т.д.
Основные возможности CamScanner:
- Быстрое сканирование документов с помощью камеры устройства.
- Сканирование счетов, накладных, контрактов, налогов, визиток, надписей, записок, рукописей, писем, заметок, презентаций, книг, статей, удостоверений, сертификатов и пр.
- Пакетный режим сканирования.
- Оптимизирование качества сканирования.
- Интеллектуальная обрезка и автоматическое улучшение сканов.
- Легкий поиск документов.
- Интеллектуальное управление документами на мобильных устройствах.
- Установка паролей для секретных документов во избежание утечки информации.
- Синхронизация документов.
- Поддержка облачных сервисов хранения Google Drive, Dropbox, Box.com (в бесплатной версии Evernote, SkyDrive доступны в течение 7 дней).
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app