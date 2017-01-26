Hangouts для iOS

Hangouts 14.0.0 для iPhone, iPad

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Описание Hangouts 14.0.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Hangouts 14.0.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (94.3 Мб) Скриншоты Hangouts 14.0.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Hangouts 14.0.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Hangouts 14.0.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Hangouts - интернет-пейджер от компании Google, с помощью которого можно легко отправлять и принимать текстовые сообщения и фотографии, общаться в голосовом чате, а также бесплатно проводить как индивидуальные, так и групповые видеоконференции.

Приложение предоставляет пользователю возможность отправлять и принимать сообщения Hangouts, SMS и MMS, свободно переключаясь между типами сообщений, выражать эмоции посредством огромного количества встроенных смайликов (более 850), добавлять в сообщения фотографии, карты или анимированные картинки и многое другое.

Основные возможности Hangouts:

  • Общение с друзьями в группах до 150 человек.
  • Возможность делиться своим статусом, добавлять в сообщения фотографии, карты, смайлики, стикеры и анимированные картинки.
  • Видеозвонки из любого чата, в котором участвует не более 10 человек.
  • Звонки на любые телефонные номера (если собеседник пользуется Hangouts, звонок будет бесплатным).
  • Доступ к персональному аккаунту Google Voice, чтобы звонить и отправлять SMS и голосовые сообщения.
  • Автоматическая синхронизация чатов на любых устройствах.
  • Оффлайн сообщения.
  • Управление мобильными приложениями удаленно с помощью Google for Work.

Звонки пользователям Hangouts бесплатны, но за другие звонки может взиматься плата в зависимости от тарифов мобильных операторов и интернет-провайдеров пользователя.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Hangouts:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 35
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры - SMS, MMS, EMS...

Отзывы о программе Hangouts

Admin

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