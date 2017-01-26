Hangouts - интернет-пейджер от компании Google, с помощью которого можно легко отправлять и принимать текстовые сообщения и фотографии, общаться в голосовом чате, а также бесплатно проводить как индивидуальные, так и групповые видеоконференции.

Приложение предоставляет пользователю возможность отправлять и принимать сообщения Hangouts, SMS и MMS, свободно переключаясь между типами сообщений, выражать эмоции посредством огромного количества встроенных смайликов (более 850), добавлять в сообщения фотографии, карты или анимированные картинки и многое другое.

Основные возможности Hangouts:

Общение с друзьями в группах до 150 человек.

Возможность делиться своим статусом, добавлять в сообщения фотографии, карты, смайлики, стикеры и анимированные картинки.

Видеозвонки из любого чата, в котором участвует не более 10 человек.

Звонки на любые телефонные номера (если собеседник пользуется Hangouts, звонок будет бесплатным).

Доступ к персональному аккаунту Google Voice, чтобы звонить и отправлять SMS и голосовые сообщения.

Автоматическая синхронизация чатов на любых устройствах.

Оффлайн сообщения.

Управление мобильными приложениями удаленно с помощью Google for Work.

Звонки пользователям Hangouts бесплатны, но за другие звонки может взиматься плата в зависимости от тарифов мобильных операторов и интернет-провайдеров пользователя.