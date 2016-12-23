Google Spaces – удобное приложение для мобильных iOS-устройств, с помощью которого можно легко обмениваться контентом и идеями в небольших группах. Пользоваться программой очень просто - достаточно создать тему и пригласить других пользователей.
Благодаря интеграции с Поиском, Chrome, YouTube и Google Фото вы сможете легко находить статьи, фото и видео в Интернете и делиться ими, не переключаясь между приложениями. А с функцией поиска Google Spaces вы мгновенно найдете в своих темах нужную информацию.
Основные возможности Google Spaces:
Создавайте темы одним нажатием.
Приглашайте друзей и родных, просто отправив им ссылку.
Легко находите и открывайте любой контент благодаря интеграции с Поиском, Chrome, YouTube и Google Фото.
Оставляйте комментарии ко всем записям в теме.
Быстро находите в своих темах нужные данные по ключевым словам.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app