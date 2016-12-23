Google Spaces – удобное приложение для мобильных iOS-устройств, с помощью которого можно легко обмениваться контентом и идеями в небольших группах. Пользоваться программой очень просто - достаточно создать тему и пригласить других пользователей.

Благодаря интеграции с Поиском, Chrome, YouTube и Google Фото вы сможете легко находить статьи, фото и видео в Интернете и делиться ими, не переключаясь между приложениями. А с функцией поиска Google Spaces вы мгновенно найдете в своих темах нужную информацию.

Основные возможности Google Spaces: