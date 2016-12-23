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Google Spaces для iOS

Google Spaces 1.0.12 для iPhone, iPad

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Описание Google Spaces 1.0.12 для iPhone, iPadОписание   Скачать Google Spaces 1.0.12 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (124 Мб) Скриншоты Google Spaces 1.0.12 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Google Spaces 1.0.12 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Google Spaces 1.0.12 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
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Google Spaces – удобное приложение для мобильных iOS-устройств, с помощью которого можно легко обмениваться контентом и идеями в небольших группах. Пользоваться программой очень просто - достаточно создать тему и пригласить других пользователей.

Благодаря интеграции с Поиском, Chrome, YouTube и Google Фото вы сможете легко находить статьи, фото и видео в Интернете и делиться ими, не переключаясь между приложениями. А с функцией поиска Google Spaces вы мгновенно найдете в своих темах нужную информацию.

Основные возможности Google Spaces:

  • Создавайте темы одним нажатием.
  • Приглашайте друзей и родных, просто отправив им ссылку.
  • Легко находите и открывайте любой контент благодаря интеграции с Поиском, Chrome, YouTube и Google Фото.
  • Оставляйте комментарии ко всем записям в теме.
  • Быстро находите в своих темах нужные данные по ключевым словам.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Google Spaces:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 25
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры

Отзывы о программе Google Spaces

Admin

Отзывов о программе Google Spaces 1.0.12 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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