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Adguard - отличный блокировщик рекламы, поддерживающий больше 50 различных фильтров, оптимизированных для Safari, включая фильтр для Рунета. Теперь вы можете забыть, что такое баннеры, видеореклама, всплывающие окна и т.д. Вы можете управлять всеми фильтрами, а также добавлять свои собственные.
Возможности приложения:
- Блокирует все виды рекламы.
- Более 50 различных фильтров. Включает в себя популярные фильтры Adblock: EasyList, EasyPrivacy, Fanboys Annoyances, Malware Domains.
- Региональные и другие фильтры. Позволяет использовать разнообразные региональные фильтры.
- Блокировка виджетов и систем слежения. Специальные фильтры заблокируют все счетчики, чтобы защитить ваши личные данные, и уберут все лишние кнопки социальных сетей.
- Ускорение интернета. Убирает всевозможный мусор из сети, и чистые страницы загружаются гораздо быстрее.
- Гибкая настройка. Добавление избранные сайты в исключения.
- Open-source проект (с открытым исходным кодом).
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app