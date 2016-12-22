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Adguard для iOS

Adguard 1.1.2 для iPhone

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Описание Adguard 1.1.2 для iPhoneОписание   Скачать Adguard 1.1.2 для iPhoneСКАЧАТЬ (69.4 Мб) Скриншоты Adguard 1.1.2 для iPhoneСкриншоты (4)   Статистика Adguard 1.1.2 для iPhoneСтатистика   Отзывы о Adguard 1.1.2 для iPhoneОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Adguard - отличный блокировщик рекламы, поддерживающий больше 50 различных фильтров, оптимизированных для Safari, включая фильтр для Рунета. Теперь вы можете забыть, что такое баннеры, видеореклама, всплывающие окна и т.д. Вы можете управлять всеми фильтрами, а также добавлять свои собственные.

Возможности приложения:

  • Блокирует все виды рекламы.
  • Более 50 различных фильтров. Включает в себя популярные фильтры Adblock: EasyList, EasyPrivacy, Fanboys Annoyances, Malware Domains.
  • Региональные и другие фильтры. Позволяет использовать разнообразные региональные фильтры.
  • Блокировка виджетов и систем слежения. Специальные фильтры заблокируют все счетчики, чтобы защитить ваши личные данные, и уберут все лишние кнопки социальных сетей.
  • Ускорение интернета. Убирает всевозможный мусор из сети, и чистые страницы загружаются гораздо быстрее.
  • Гибкая настройка. Добавление избранные сайты в исключения.
  • Open-source проект (с открытым исходным кодом).

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Adguard:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 42
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе Adguard

Admin

Отзывов о программе Adguard 1.1.2 для iPhone пока нет, можете добавить...

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