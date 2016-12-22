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5 Adguard - отличный блокировщик рекламы, поддерживающий больше 50 различных фильтров, оптимизированных для Safari, включая фильтр для Рунета. Теперь вы можете забыть, что такое баннеры, видеореклама, всплывающие окна и т.д. Вы можете управлять всеми фильтрами, а также добавлять свои собственные. Возможности приложения: Блокирует все виды рекламы.

Более 50 различных фильтров. Включает в себя популярные фильтры Adblock: EasyList, EasyPrivacy, Fanboys Annoyances, Malware Domains.

Региональные и другие фильтры. Позволяет использовать разнообразные региональные фильтры.

Блокировка виджетов и систем слежения. Специальные фильтры заблокируют все счетчики, чтобы защитить ваши личные данные, и уберут все лишние кнопки социальных сетей.

Ускорение интернета. Убирает всевозможный мусор из сети, и чистые страницы загружаются гораздо быстрее.

Гибкая настройка. Добавление избранные сайты в исключения.

Open-source проект (с открытым исходным кодом). Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app