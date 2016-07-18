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5 Safe Lagoon - приложение, сочетающее в себе все необходимое для обеспечения безопасности вашего ребенка в сети Интернет. Бесплатная фильтрация контента поможет оградить вашего ребенка от просмотра неподобающих веб-страниц, а специально разработанный веб-портал позволит отслеживать общую активность ребенка в сети. Кроме этого у вас будет возможность напрямую контролировать время пользования интернетом на мобильном устройстве ребенка, а также отследить его активность в социальных сетях, просмотреть его личные сообщения и звонки. Вы сможете получать мгновенные уведомления по выбранным категориям событий и регулярные отчеты на электронный адрес. Особенности приложения: Блокировка доступа к веб-страницам с опасным и неподобающим содержимым

Отслеживание активности в социальных сетях, таких, как Instagram, YouTube и др.

Определение местоположения устройства и уведомления о его перемещениях

Безопасный поиск информации

Возможность формирования черных списков и управления категориями

Мониторинг посещаемых сайтов и поисковых запросов вашего ребенка

Мониторинг и ограничение времени пользования приложениями и интернетом

Удаленный доступ к управлению функциями в Веб-центре в режиме реального времени Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app