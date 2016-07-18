Safe Lagoon для iOS

Safe Lagoon 1.5.3 для iPhone

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Описание Safe Lagoon 1.5.3 для iPhoneОписание   Скачать Safe Lagoon 1.5.3 для iPhoneСКАЧАТЬ (4,48 Мб) Скриншоты Safe Lagoon 1.5.3 для iPhoneСкриншоты (5)   Статистика Safe Lagoon 1.5.3 для iPhoneСтатистика   Отзывы о Safe Lagoon 1.5.3 для iPhoneОтзывы (0)  
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Safe Lagoon - приложение, сочетающее в себе все необходимое для обеспечения безопасности вашего ребенка в сети Интернет. Бесплатная фильтрация контента поможет оградить вашего ребенка от просмотра неподобающих веб-страниц, а специально разработанный веб-портал позволит отслеживать общую активность ребенка в сети.

Кроме этого у вас будет возможность напрямую контролировать время пользования интернетом на мобильном устройстве ребенка, а также отследить его активность в социальных сетях, просмотреть его личные сообщения и звонки. Вы сможете получать мгновенные уведомления по выбранным категориям событий и регулярные отчеты на электронный адрес.

Особенности приложения:

  • Блокировка доступа к веб-страницам с опасным и неподобающим содержимым
  • Отслеживание активности в социальных сетях, таких, как Instagram, YouTube и др.
  • Определение местоположения устройства и уведомления о его перемещениях
  • Безопасный поиск информации
  • Возможность формирования черных списков и управления категориями
  • Мониторинг посещаемых сайтов и поисковых запросов вашего ребенка
  • Мониторинг и ограничение времени пользования приложениями и интернетом
  • Удаленный доступ к управлению функциями в Веб-центре в режиме реального времени

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Safe Lagoon:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 34
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг
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Safe Lagoon 1.5.3 для iPhone

Safe Lagoon - приложение, сочетающее в себе все необходимое для обеспечения безопасности вашего ребенка в Интернете. Фильтрация контента оградит ребенка от просмотра

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Отзывы о программе Safe Lagoon

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