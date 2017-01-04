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Torrent TV плеер для Windows

Torrent TV плеер 2.0.0.4

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Описание Torrent TV плеер 2.0.0.4Описание   Скачать Torrent TV плеер 2.0.0.4СКАЧАТЬ (76,89 Мб) Скриншоты Torrent TV плеер 2.0.0.4Скриншоты (4)   Статистика Torrent TV плеер 2.0.0.4Статистика   Отзывы о Torrent TV плеер 2.0.0.4Отзывы (1)  
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4.80 из 5, всего оценок - 103
  • Рейтинг программы - 4.80 из 5
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Torrent TV плеер - программа для просмотра Торрент телевидения с плейлиста сайта TORRENT-TV. Предлагает более ста различных тематических программ.

Плеер использует технологию Ace Stream - это гораздо больше, чем просто торрент-клиент для обмена файлами через P2P-сети.

Основными направлениями специализации платформы:

  • AVOD (Audio & Видео по запросу), прямая трансляция («живое» / потоковое)
  • Локализация BitTorrent-трафика, децентрализованная социальная сеть, IOTT (Interactive-Over-The-Top)
  • Интерактивные сервисы
  • Верхняя часть передач

Платформа Ace потока обеспечивает непревзойденное аудио-видео качество онлайн трансляций в Интернете и наиболее эффективное хранение и доставку видео и аудио контента. Пользователи Ace потока смотрят онлайн видео с аудиовизуальным уровнем качества, что более чем в 10 раз лучше клипов на YouTube (представлены в формате 1080p), и много раз качественнее всех других существующих услуг VoD и прямых трансляций, реализованные операторы услуг OTT (Over The Top) не использовать эффективные технологии P2P.

Используя данную технологию с помощью данного приложения вы будете наслаждаться просмотром множества различных тв каналов.

Что нового в Torrent TV плеер 2.0.0.4?
  • Введена служба поддержки, создано флеш ТВ и более 400 радиостанций стран СНГ.
Скриншоты Torrent TV плеер:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)39 / 3 880
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПотоковое видео - Радио, TV плееры

Отзывы о программе Torrent TV плеер

Макс про Torrent TV плеер 2.0.0.0 [16-08-2016]

Программа очень понравилась. Спасибо авторам!
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