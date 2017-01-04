Torrent TV плеер - программа для просмотра Торрент телевидения с плейлиста сайта TORRENT-TV. Предлагает более ста различных тематических программ.

Плеер использует технологию Ace Stream - это гораздо больше, чем просто торрент-клиент для обмена файлами через P2P-сети.

Основными направлениями специализации платформы:

AVOD (Audio & Видео по запросу), прямая трансляция («живое» / потоковое)

Локализация BitTorrent-трафика, децентрализованная социальная сеть, IOTT (Interactive-Over-The-Top)

Интерактивные сервисы

Верхняя часть передач

Платформа Ace потока обеспечивает непревзойденное аудио-видео качество онлайн трансляций в Интернете и наиболее эффективное хранение и доставку видео и аудио контента. Пользователи Ace потока смотрят онлайн видео с аудиовизуальным уровнем качества, что более чем в 10 раз лучше клипов на YouTube (представлены в формате 1080p), и много раз качественнее всех других существующих услуг VoD и прямых трансляций, реализованные операторы услуг OTT (Over The Top) не использовать эффективные технологии P2P.

Используя данную технологию с помощью данного приложения вы будете наслаждаться просмотром множества различных тв каналов.