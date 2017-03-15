Typeeto - интересное приложение, которое позволяет использовать клавиатуру Mac как Bluetooth клавиатуру для других устройств, таких как iPad, iPhone, Apple TV, Android устройства, и т.д., а также и для ПК с Windows системой.
Теперь вы сможете использовать полномасштабную клавиатуру для ввода текста, который будет отображаться в режиме реального времени на экране устройства - удобно и быстро.
Вам не нужно устанавливать какие-либо другие приложения на устройстве - просто подключите его к Mac и начинайте печатать. Мобильные гаджеты подключатся к нему как к обычной Bluetooth-клавиатуре. Экранная клавиатура при этом скрывается, появляется поддержка "горячих" клавиш и клавиш управлением мультимедиа.
Особенности приложения:
- Позволяет использовать "горячие" клавиши (копировать, вставить и т.п.) и клавиши управления мультимедиа.
- Поддерживает общий буфер обмена.
- Количество подключений не ограничено.
- Переключаться между устройствами можно одним кликом.
- Простой интуитивный интерфейс.
- Совместим со всеми устройствами, поддерживающими клавиатуру Bluetooth.
- Поддерживает работу на следующих устройствах:
- IOS-устройства
- Android-устройства
- Apple TV
- MacBook
- Игровые консоли
- Windows ПК