Typeeto для Mac

Typeeto 1.4.118

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Описание Typeeto 1.4.118Описание   Скачать Typeeto 1.4.118СКАЧАТЬ (6,66 Мб) Скриншоты Typeeto 1.4.118Скриншоты (4)   Статистика Typeeto 1.4.118Статистика   Отзывы о Typeeto 1.4.118Отзывы (0)  
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Typeeto - интересное приложение, которое позволяет использовать клавиатуру Mac как Bluetooth клавиатуру для других устройств, таких как iPad, iPhone, Apple TV, Android устройства, и т.д., а также и для ПК с Windows системой.

Теперь вы сможете использовать полномасштабную клавиатуру для ввода текста, который будет отображаться в режиме реального времени на экране устройства - удобно и быстро.

Вам не нужно устанавливать какие-либо другие приложения на устройстве - просто подключите его к Mac и начинайте печатать. Мобильные гаджеты подключатся к нему как к обычной Bluetooth-клавиатуре. Экранная клавиатура при этом скрывается, появляется поддержка "горячих" клавиш и клавиш управлением мультимедиа.

Особенности приложения:

  • Позволяет использовать "горячие" клавиши (копировать, вставить и т.п.) и клавиши управления мультимедиа.
  • Поддерживает общий буфер обмена.
  • Количество подключений не ограничено.
  • Переключаться между устройствами можно одним кликом.
  • Простой интуитивный интерфейс.
  • Совместим со всеми устройствами, поддерживающими клавиатуру Bluetooth.
  • Поддерживает работу на следующих устройствах:
    • IOS-устройства
    • Android-устройства
    • Apple TV
    • MacBook
    • Игровые консоли
    • Windows ПК
Скриншоты Typeeto:

Статус программы Демо версия | Цена: $19.95
ОперационкаMac OS X 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты

Отзывы о программе Typeeto

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