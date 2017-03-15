Typeeto - интересное приложение, которое позволяет использовать клавиатуру Mac как Bluetooth клавиатуру для других устройств, таких как iPad, iPhone, Apple TV, Android устройства, и т.д., а также и для ПК с Windows системой.

Теперь вы сможете использовать полномасштабную клавиатуру для ввода текста, который будет отображаться в режиме реального времени на экране устройства - удобно и быстро.

Вам не нужно устанавливать какие-либо другие приложения на устройстве - просто подключите его к Mac и начинайте печатать. Мобильные гаджеты подключатся к нему как к обычной Bluetooth-клавиатуре. Экранная клавиатура при этом скрывается, появляется поддержка "горячих" клавиш и клавиш управлением мультимедиа.

Особенности приложения: