Uplet - приложение, с помощью которого вы получите возможность размещать любое количество фотографий непосредственно в ваш аккаунт Instagram прямо с Mac всего в один клик. Максимально просто и минимум действий для публикации.

Многие сталкивались с проблемой загрузки изображений в Instagram, когда для загрузки фотографий не через смартфон, а снятые на профессиональную камеру через компьютер требовалось хорошенько потанцевать с бубном. Данная программа упросит этот процесс до минимума.

Она позволяет загружать фотографии снятые на любое устройство (даже если у вас нет iPhone под рукой). Вы можете добавлять комментарии, чтобы рассказать подписчикам все подробности, а также делиться фотографиями в оригинальном разрешении и качестве. Также есть возможность загружать видео в любом формате - утилита сама переконвертирует его в нужный формат перед загрузкой.

Достаточно залогиниться под своим аккаунтом, перетащить выбранные фотографии в окно приложения и нажать "Поделиться".

Основные возможности: