Uplet для Mac

Uplet 1.2(156)

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Описание Uplet 1.2(156)Описание   Скачать Uplet 1.2(156)СКАЧАТЬ (14,86 Мб) Скриншоты Uplet 1.2(156)Скриншоты (4)   Статистика Uplet 1.2(156)Статистика   Отзывы о Uplet 1.2(156)Отзывы (0)  
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Uplet - приложение, с помощью которого вы получите возможность размещать любое количество фотографий непосредственно в ваш аккаунт Instagram прямо с Mac всего в один клик. Максимально просто и минимум действий для публикации.

Многие сталкивались с проблемой загрузки изображений в Instagram, когда для загрузки фотографий не через смартфон, а снятые на профессиональную камеру через компьютер требовалось хорошенько потанцевать с бубном. Данная программа упросит этот процесс до минимума.

Она позволяет загружать фотографии снятые на любое устройство (даже если у вас нет iPhone под рукой). Вы можете добавлять комментарии, чтобы рассказать подписчикам все подробности, а также делиться фотографиями в оригинальном разрешении и качестве. Также есть возможность загружать видео в любом формате - утилита сама переконвертирует его в нужный формат перед загрузкой.

Достаточно залогиниться под своим аккаунтом, перетащить выбранные фотографии в окно приложения и нажать "Поделиться".

Основные возможности:

  • загрузка любого количества фотографий непосредственно с вашего Mac
  • размещение фотографий в высоком разрешении
  • поддержка смайлов и хэштегов
  • возможность редактировать фотки: кадрирование, выбор соотношения сторон и т.п.
  • загрузка видео
Скриншоты Uplet:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Ограничение в работе программыпозволяет загрузить 5 фотографий
ОперационкаMac OS X 10.x, iOS 9.x.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов - Блоги, форумы

Отзывы о программе Uplet

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