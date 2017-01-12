Fontmania (Шрифтомания) - простое и удобное приложение, которое превратит ваши фото и картинки во вдохновляющие изображения, открытки для поздравлений или любовные послания, которыми можно поделиться с друзьями в социальных сетях прямо из приложения.
Программа содержит коллекцию оригинальной арт-графики и специально отобранных шрифтов, а также разнообразные креативные опции для их редактирования, с помощью которых вы сможете превратить ваши фото в произведения искусства.
Каждый шрифт в приложении поддерживает кириллицу.
Ставьте хэштег #Fontmania в Instagram-постах, чтобы поделиться своим творчеством с другими, и ваши фото могут быть опубликованы на аккаунте @fontmania.
Приложение позволит вам:
- создавать яркие изображения для постов в Instagram, Facebook, Twitter
- делать поздравительные открытки
- украшать картинки вдохновляющими, мудрыми или смешными цитатами и выражениями
- подписывать фотографии на память
- делать мемы
- создавать обои для экрана с персональным текстом
- добавлять быстрые заметки и комментарии по любому поводу
- создавать любые изображения со стильным текстом и графикой
С помощью надписей вы можете придать новое значение вашим фото.
Как использовать:
- Выберите фото, сохраненное ранее, или сделайте новое. Измените масштаб или обрежьте его до нужного размера. Улучшите его с помощью фильтров.
- Добавьте текст: смело экспериментируйте со шрифтами, или выберите арт-графику из коллекции.
- Отредактируйте по вкусу: выберите цвет, воспользуйтесь опциями Прозрачность и Тень.
- Вручную настройте размер, положение, наклон и расположение текста и графики.
- Сохраните изображение или сразу поделитесь им с друзьями в Instagram, Facebook, Pinterest или других социальных сетях и мессенджерах.
Долой скучные картинки и сообщения! Делитесь реальными эмоциями со своими друзьями!
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app