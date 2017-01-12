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5 Fontmania (Шрифтомания) - простое и удобное приложение, которое превратит ваши фото и картинки во вдохновляющие изображения, открытки для поздравлений или любовные послания, которыми можно поделиться с друзьями в социальных сетях прямо из приложения. Программа содержит коллекцию оригинальной арт-графики и специально отобранных шрифтов, а также разнообразные креативные опции для их редактирования, с помощью которых вы сможете превратить ваши фото в произведения искусства. Каждый шрифт в приложении поддерживает кириллицу. Ставьте хэштег #Fontmania в Instagram-постах, чтобы поделиться своим творчеством с другими, и ваши фото могут быть опубликованы на аккаунте @fontmania. Приложение позволит вам: создавать яркие изображения для постов в Instagram, Facebook, Twitter

делать поздравительные открытки

украшать картинки вдохновляющими, мудрыми или смешными цитатами и выражениями

подписывать фотографии на память

делать мемы

создавать обои для экрана с персональным текстом

добавлять быстрые заметки и комментарии по любому поводу

создавать любые изображения со стильным текстом и графикой С помощью надписей вы можете придать новое значение вашим фото. Как использовать: Выберите фото, сохраненное ранее, или сделайте новое. Измените масштаб или обрежьте его до нужного размера. Улучшите его с помощью фильтров. Добавьте текст: смело экспериментируйте со шрифтами, или выберите арт-графику из коллекции. Отредактируйте по вкусу: выберите цвет, воспользуйтесь опциями Прозрачность и Тень. Вручную настройте размер, положение, наклон и расположение текста и графики. Сохраните изображение или сразу поделитесь им с друзьями в Instagram, Facebook, Pinterest или других социальных сетях и мессенджерах. Долой скучные картинки и сообщения! Делитесь реальными эмоциями со своими друзьями! Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app