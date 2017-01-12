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Fontmania для iOS

Fontmania 1.6 для iPhone

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Описание Fontmania 1.6 для iPhoneОписание   Скачать Fontmania 1.6 для iPhoneСКАЧАТЬ (37.8 Мб) Скриншоты Fontmania 1.6 для iPhoneСкриншоты (5)   Статистика Fontmania 1.6 для iPhoneСтатистика   Отзывы о Fontmania 1.6 для iPhoneОтзывы (0)  
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Fontmania (Шрифтомания) - простое и удобное приложение, которое превратит ваши фото и картинки во вдохновляющие изображения, открытки для поздравлений или любовные послания, которыми можно поделиться с друзьями в социальных сетях прямо из приложения.

Программа содержит коллекцию оригинальной арт-графики и специально отобранных шрифтов, а также разнообразные креативные опции для их редактирования, с помощью которых вы сможете превратить ваши фото в произведения искусства.

Каждый шрифт в приложении поддерживает кириллицу.

Ставьте хэштег #Fontmania в Instagram-постах, чтобы поделиться своим творчеством с другими, и ваши фото могут быть опубликованы на аккаунте @fontmania.

Приложение позволит вам:

  • создавать яркие изображения для постов в Instagram, Facebook, Twitter
  • делать поздравительные открытки
  • украшать картинки вдохновляющими, мудрыми или смешными цитатами и выражениями
  • подписывать фотографии на память
  • делать мемы
  • создавать обои для экрана с персональным текстом
  • добавлять быстрые заметки и комментарии по любому поводу
  • создавать любые изображения со стильным текстом и графикой

С помощью надписей вы можете придать новое значение вашим фото.

Как использовать:

  1. Выберите фото, сохраненное ранее, или сделайте новое. Измените масштаб или обрежьте его до нужного размера. Улучшите его с помощью фильтров.
  2. Добавьте текст: смело экспериментируйте со шрифтами, или выберите арт-графику из коллекции.
  3. Отредактируйте по вкусу: выберите цвет, воспользуйтесь опциями Прозрачность и Тень.
  4. Вручную настройте размер, положение, наклон и расположение текста и графики.
  5. Сохраните изображение или сразу поделитесь им с друзьями в Instagram, Facebook, Pinterest или других социальных сетях и мессенджерах.

Долой скучные картинки и сообщения! Делитесь реальными эмоциями со своими друзьями!

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Fontmania:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 49
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы

Отзывы о программе Fontmania

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