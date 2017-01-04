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Prisma для iOS

Prisma 3.0.1 для iPhone, iPad

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Описание Prisma 3.0.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать Prisma 3.0.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (136 Мб) Скриншоты Prisma 3.0.1 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Prisma 3.0.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Prisma 3.0.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Prisma — креативный фоторедактор для мобильных iOS-устройств, с помощью которого можно буквально за пару секунд превратить свои фотографии в уникальные произведения искусства. Приложение выделяется среди многочисленных аналогов наличием уникального сочетания нейронных сетей и искусственного интеллекта.

Благодаря использованию разнообразных художественных фильтров и фотоэффектов, пользователь сможет без особых проблем буквально преобразить свои снимки в стиле картин известных художников Ван Гога, Пикассо, Левитана, а также известных узоров и орнаментов. Полученное изображение можно публиковать в социальных сетях или отправлять близким и друзьям. Для работы приложения необходимо наличие подключения к сети Интернет.

Основные возможности Prisma:

  • Фильтры в стиле картин известных художников.
  • Завораживающие фотоэффекты.
  • Возможность быстро поделиться готовыми шедеврами.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Prisma:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 132
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото

Отзывы о программе Prisma

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