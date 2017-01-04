Prisma — креативный фоторедактор для мобильных iOS-устройств, с помощью которого можно буквально за пару секунд превратить свои фотографии в уникальные произведения искусства. Приложение выделяется среди многочисленных аналогов наличием уникального сочетания нейронных сетей и искусственного интеллекта.
Благодаря использованию разнообразных художественных фильтров и фотоэффектов, пользователь сможет без особых проблем буквально преобразить свои снимки в стиле картин известных художников Ван Гога, Пикассо, Левитана, а также известных узоров и орнаментов. Полученное изображение можно публиковать в социальных сетях или отправлять близким и друзьям. Для работы приложения необходимо наличие подключения к сети Интернет.
Основные возможности Prisma:
- Фильтры в стиле картин известных художников.
- Завораживающие фотоэффекты.
- Возможность быстро поделиться готовыми шедеврами.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app