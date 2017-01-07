Hello Pal - бесплатный и очень прогрессивный социальный сервис для Android, благодаря которому пользователи со всего мира могут общаться друг с другом, тем самым улучшая свои знания языков. Приложение подойдет как пользователям, уже хорошо владеющим иностранными языками, так начинающим, обладающим лишь минимальными знаниями.

Перед началом использования необходимо заполнить персональный профиль, где помимо прочего важно указать родной язык, каким Вы владеете в совершенстве, а также язык (или языки), который планируете изучать (поддерживается более сотни различных языков). Также желательно указать свои интересы, сферу деятельности и прочую сопутствующую информацию, поскольку опираясь на нее, пользователи находят себе собеседников.

Общение с другими пользователями проходит в специальном чате, оборудованном интегрированным онлайн-переводчиком и разговорником, с помощью которого можно добавлять в чат готовые фразы из различных тематических рубрик. Кроме этого приложение не только выводит на экран фразы, но и умеет озвучивать их в обычном и медленном темпе, тем самым позволяя пользователю отточить произношение. Причем программа после записи позволяет прослушать фразу, и при необходимости записать её заново.

Присутствуют загружаемые языковые пакеты (на данный момент доступны только для одиннадцати языков), игровой тест для проверки знаний, поиск наиболее подходящих собеседников путем фильтрации по различным параметрам, включая изучаемые языки, пол и возраст.

Основные возможности Hello Pal: