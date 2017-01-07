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Hello Pal для Android

Hello Pal 3.2.6.2220 для Android

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Описание Hello Pal 3.2.6.2220 для AndroidОписание   Скачать Hello Pal 3.2.6.2220 для AndroidСКАЧАТЬ (37,16 Мб) Скриншоты Hello Pal 3.2.6.2220 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Hello Pal 3.2.6.2220 для AndroidСтатистика   Отзывы о Hello Pal 3.2.6.2220 для AndroidОтзывы (0)  
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Hello Pal - бесплатный и очень прогрессивный социальный сервис для Android, благодаря которому пользователи со всего мира могут общаться друг с другом, тем самым улучшая свои знания языков. Приложение подойдет как пользователям, уже хорошо владеющим иностранными языками, так начинающим, обладающим лишь минимальными знаниями.

Перед началом использования необходимо заполнить персональный профиль, где помимо прочего важно указать родной язык, каким Вы владеете в совершенстве, а также язык (или языки), который планируете изучать (поддерживается более сотни различных языков). Также желательно указать свои интересы, сферу деятельности и прочую сопутствующую информацию, поскольку опираясь на нее, пользователи находят себе собеседников.

Общение с другими пользователями проходит в специальном чате, оборудованном интегрированным онлайн-переводчиком и разговорником, с помощью которого можно добавлять в чат готовые фразы из различных тематических рубрик. Кроме этого приложение не только выводит на экран фразы, но и умеет озвучивать их в обычном и медленном темпе, тем самым позволяя пользователю отточить произношение. Причем программа после записи позволяет прослушать фразу, и при необходимости записать её заново.

Присутствуют загружаемые языковые пакеты (на данный момент доступны только для одиннадцати языков), игровой тест для проверки знаний, поиск наиболее подходящих собеседников путем фильтрации по различным параметрам, включая изучаемые языки, пол и возраст.

Основные возможности Hello Pal:

  • Более 100 000 собеседников со всего мира.
  • Фильтрация потенциальных собеседников по родному и изучаемому языку, национальности, территориальному расположению и проч.
  • Интегрированные разговорники на любом языке.
  • Возможность прослушать профессиональную аудиозапись и повторить ее за диктором.
  • Встроенный конструктор фраз (более 2000 фраз, объединенных в 14 категорий и более 100 подразделов).
  • Фразы и словари в разговорнике также дополнены дословным переводом и комментариями.
  • Собственные переводчики для изучения новых слов без отрыва от общения.
Что нового в Hello Pal 3.2.6.2220 для Android?
  • Не проблема - теперь можно осуществлять ПОИСК по чат-комнатам.
  • Пользуетесь Hello Pal на ходу? Включите режим Энергосбережения, чтобы телефон не разрядился слишком быстро.
  • Улучшенный ПРОФИЛЬ -обновите Ваши данные, чтобы другие знали, каких собеседников вы ищете.
  • Теперь уже можно загрузить новые стикеры.
Скриншоты Hello Pal:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 332
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - Языки
 Программа Hello Pal отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Hello Pal

Admin

Отзывов о программе Hello Pal 3.2.6.2220 для Android пока нет, можете добавить...

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