Hello Pal - бесплатное приложение для мобильных iOS-устройств, благодаря которому пользователи со всего мира могут общаться друг с другом, улучшая тем самым персональные навыки владения иностранными языками. Общение между пользователями осуществляется в специальном чате, оборудованном интегрированным онлайн-переводчиком и разговорником, с помощью которого можно добавлять в чат готовые фразы из различных тематических рубрик. Кроме этого приложение умеет озвучивать выводимые на экран фразы в обычном и медленном темпе, тем самым позволяя пользователю улучшить произношение, а также дает возможность прослушать фразу, и при необходимости перезаписать её.

Перед началом использования необходимо заполнить персональный профиль, где помимо прочего важно указать родной язык, каким Вы владеете в совершенстве, а также язык (или языки), который планируете изучать (поддерживается более сотни различных языков). Также желательно указать свои интересы, сферу деятельности и прочую сопутствующую информацию, поскольку опираясь на нее, пользователи находят себе собеседников.

Присутствуют загружаемые языковые пакеты (на данный момент доступны только для одиннадцати языков), игровой тест для проверки знаний, поиск наиболее подходящих собеседников путем фильтрации по различным параметрам, включая изучаемые языки, пол и возраст.

Основные возможности Hello Pal: