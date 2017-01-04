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Hello Pal для iOS

Hello Pal 3.2.7 для iPhone, iPad

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Описание Hello Pal 3.2.7 для iPhone, iPadОписание   Скачать Hello Pal 3.2.7 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (94.3 Мб) Скриншоты Hello Pal 3.2.7 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Hello Pal 3.2.7 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Hello Pal 3.2.7 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Hello Pal - бесплатное приложение для мобильных iOS-устройств, благодаря которому пользователи со всего мира могут общаться друг с другом, улучшая тем самым персональные навыки владения иностранными языками. Общение между пользователями осуществляется в специальном чате, оборудованном интегрированным онлайн-переводчиком и разговорником, с помощью которого можно добавлять в чат готовые фразы из различных тематических рубрик. Кроме этого приложение умеет озвучивать выводимые на экран фразы в обычном и медленном темпе, тем самым позволяя пользователю улучшить произношение, а также дает возможность прослушать фразу, и при необходимости перезаписать её.

Перед началом использования необходимо заполнить персональный профиль, где помимо прочего важно указать родной язык, каким Вы владеете в совершенстве, а также язык (или языки), который планируете изучать (поддерживается более сотни различных языков). Также желательно указать свои интересы, сферу деятельности и прочую сопутствующую информацию, поскольку опираясь на нее, пользователи находят себе собеседников.

Присутствуют загружаемые языковые пакеты (на данный момент доступны только для одиннадцати языков), игровой тест для проверки знаний, поиск наиболее подходящих собеседников путем фильтрации по различным параметрам, включая изучаемые языки, пол и возраст.

Основные возможности Hello Pal:

  • Более 100 000 собеседников со всего мира.
  • Фильтрация потенциальных собеседников по родному и изучаемому языку, национальности, территориальному расположению и проч.
  • Интегрированные разговорники на любом языке.
  • Возможность прослушать профессиональную аудиозапись и повторить ее за диктором.
  • Встроенный конструктор фраз (более 2000 фраз, объединенных в 14 категорий и более 100 подразделов).
  • Фразы и словари в разговорнике также дополнены дословным переводом и комментариями.
  • Собственные переводчики для изучения новых слов без отрыва от общения.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Hello Pal:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 54
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - Языки

Отзывы о программе Hello Pal

Admin

Отзывов о программе Hello Pal 3.2.7 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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