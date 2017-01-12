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Fruit Nibblers для iOS

Fruit Nibblers 1.18.4 для iPhone, iPad

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Описание Fruit Nibblers 1.18.4 для iPhone, iPadОписание   Скачать Fruit Nibblers 1.18.4 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (151 Мб) Скриншоты Fruit Nibblers 1.18.4 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Fruit Nibblers 1.18.4 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Fruit Nibblers 1.18.4 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Fruit Nibblers - увлекательная игра в жанре «три в ряд» от разработчиков бестселлера Angry Birds. Здесь также присутствует противостояние, в котором сошлись забавные зверьки и злобные рептилии. Чтобы победить ящеров необходимо убрать их с игрового поля, используя силу зверьков или передвигая фрукты таким образом, чтобы получилась цепочка из трех и более одинаковых фруктов.

Главное отличие от большинства подобных игр заключается в том, что количество ходов ограничено, поэтому не стоит бездумно передвигать фрукты, а лучше заранее продумать стратегию и постараться решить задачу за как можно меньшее количество ходов.

С каждым пройденным уровнем повышается сложность игры, и хитрых рептилий становится все труднее выбивать с игрового поля. В помощь игроку предоставляются различные бонусы, используя которые можно очистить одну или несколько линий.

Присутствует более 200 разнообразных игровых уровней, каждый из которых уникален и требует особого подхода в решении головоломки. Подключившись к Facebook можно соревноваться с друзьями и следить за их прогрессом в прохождении игры.

Кроме всего вышеперечисленного Fruit Nibblers обладает яркой и веселой графикой, забавной анимацией и отличным звуковым сопровождением, что в совокупности с фирменным юмором и затягивающим геймплеем делает из игры отличную убивалку времени, которая придется по душе не только детям, но и взрослым.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Fruit Nibblers:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 38
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки

Отзывы о программе Fruit Nibblers

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