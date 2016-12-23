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Angry Birds POP Bubble Shooter для iOS

Angry Birds POP Bubble Shooter 2.31.0 для iPhone, iPad

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Описание Angry Birds POP Bubble Shooter 2.31.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Angry Birds POP Bubble Shooter 2.31.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (158 Мб) Скриншоты Angry Birds POP Bubble Shooter 2.31.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Angry Birds POP Bubble Shooter 2.31.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Angry Birds POP Bubble Shooter 2.31.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Angry Birds POP Bubble Shooter – увлекательная головоломка от компании Rovio, создавшей мегакультовую игру Angry Birds. На этот раз вы сможете победить свиней, соединяя и взрывая разноцветные пузырьки. Геймплей Angry Birds POP Bubble Shooter знаком всем любителям игры про сердитых птичек, только из рогатки вы будете стрелять шариками, пытаясь совместить как можно больше шаров одного цвета. Если вам удастся взорвать шесть и больше шариков, ждите бонуса в виде супермощного пузырька.

В игре вам предстоит проходить различные испытания: Сбросить всех свиней, Успеть взорвать пузырьки за определенное время и многие другие. Как обычно, сначала уровни будут довольно легкими, а по мере прохождения вам придется разрабатывать собственную стратегию для успешного завершения заданий. Исследуйте карту Золотого Острова и наслаждайтесь уютной атмосферой игры.

Поддержка социальных сетей позволит бросить вызов своим друзьям и выявить лучшего игрока. В приложении присутствует возможность сохранить прогресс в облаке, и вы сможете продолжать играть на различных устройствах.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Angry Birds POP Bubble Shooter:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 45
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки

Отзывы о программе Angry Birds POP Bubble Shooter

Admin

Отзывов о программе Angry Birds POP Bubble Shooter 2.31.0 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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